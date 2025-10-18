RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Bonita acción

Presidente José Jerí rescata a cachorritas abandonadas y las llevará a Palacio de Gobierno

En medio de una de sus actividades en Huaral, el presidente José Jerí encontró a tres cachorras abandonadas a las que decidió rescatar, adoptar y trasladar a Palacio de Gobierno, en un acto viral.

Jerí rescata cachorras
Jerí rescata cachorras (Composición Exitosa)

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 19/10/2025

Durante la visita de inspección a la comisaría y al penal de Acallama, en la provincia de Huaral, el presidente José Jerí advirtió la presencia de tres cachorritas abandonadas en la puerta de la dependencia policial a las que decidió rescatar y adoptar para llevárselas a Palacio de Gobierno. 

Video con el gesto se viralizó

El video que se ha hecho viral en redes sociales es cuando el mandatario llega a la comisaría de Acallama y nota que tres cachorras están abandonadas en la puerta del lugar y sin dudarlo las toma, rescata y las traslada a una veterinaria local para recibir atención médica inmediata, donde quedaron en observación hasta recuperarse.

Todo continuó a través de una transmisión en vivo por la cuenta oficial de Tik Tok del presidente, en donde se le observa dialogando con los efectivos policiales y con miembros de su equipo, quienes informaron de la situación de los animales. En el video se escucha decir a una de las voces: "El señor presidente se está llevando a uno de los perritos".

Uno de los presentes le pregunta: "¿Los tres se van a Palacio?", a lo que Jerí responde: "Bueno, las tres", mientras tenia y acariciaba a una de las cachorras. 

Atención veterinaria

Tras ser rescatadas las cachorritas fueron evaluadas por una veterinaria de la zona, en donde se confirmó que estaban infestadas de pulgas y tenían encías pálidas, lo que podía ser una anemia leve. 

La especialista explicó que era necesario mantenerlas internadas para su recuperación e indicó que requerían de un hemograma completo, tratamiento antipulgas con pipeta y limpieza con paños húmedos, ya que por su edad no podían ser bañadas. "Lo mejor es que se queden internas; no sabemos si han comido", detalló. 

Previo a continuar sus actividades, Jerí dejó a las tres cachorritas al cuidado de la veterinaria encargada, que informaría sobre su evolución. Mientras el mandatario supervisaba las instalaciones donde permanecerían un integrante de su equipo dijo: "El señor presidente va a dejar en manos de la doctora veterinaria a las tres cachorritas rescatadas de Huaral en la comisaría de Acallama".

Las perritas quedaron en observación para ser tratadas y descansar por 24 horas, posteriormente serán trasladadas a Palacio de Gobierno, donde continuarán bajo cuidado veterinario. Posteriormente, el presidente continuó con su recorrido en la zona acompañado de su comitiva.

Los videos del rescate y atención veterinaria se hicieron populares en redes sociales, el mandatario comentó a uno de ellos en el que indicaba que el audio del tik tok le recordaba a su primera mascota "Perla".

Comentario de José Jerí
Comentario de José Jerí

Fue en este contexto que, el presidente José Jerí rescató a tres cachorritas que encontró abandonadas en la puerta de la comisaría de Acallama, en Huaral, las adoptó y serán trasladadas a Palacio de Gobierno tras ser tratadas. 

