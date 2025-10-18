Luis Galarreta sobre gobierno de José Jerí: "Respaldamos que se cumpla el mandato constitucional"

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que su partido respalda el gobierno de José Jerí en cumplimiento de la Constitución.

Esperan que culmine la gestión

Galarreta señaló que esperan que José Jerí cumpla los 8 meses restantes de gestión, previo a las elecciones, y mostró su apoyo con los miembros del gabinete que conformó el actual presidente.

"Evidentemente, todas las bancadas que han acordado para que sea él el que vaya a la transición, es porque hay un respaldo. Esperamos que cumpla los ocho meses (...) Digamos que respaldamos que se cumpla el mandato constitucional, eso es lo que nosotros creemos y esperemos que así sea ", explicó.

Sostuvo que el problema de la inseguridad y criminalidad en nuestro país, lo deberían dejar encaminado, así como la economía y asegurar una elección transparente y segura para el 2026.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha🎤| En diálogo con Exitosa, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que su partido respalda, en cumplimiento de la Constitución, el gobierno de José Jerí, por lo que espera que culmine los 8 meses restantes de gestión.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/oc3aUpM0Zx — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2025

Sobre marchas contra el gobierno

El secretario general de Fuerza Popular lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz y resaltó la importancia de la investigación para que se determine la responsabilidad del suboficial de tercera PNP Luis Magallanes. En esa línea se refirió al nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al pedido de que se haga cargo de lo sucedido o sea separado del gabinete.

"La responsabilidad, si, pero tienes que tomar en cuenta que están recién asumiendo el cargo, no tienen ni dos días, estamos hablando de GEIN que además, tiene experiencia, que además ha sido de inteligencia. Entonces, yo esperaría que por lo menos se investigue si ha habido alguna desobediencia del suboficial en el plan de trabajo para evitar estas marchas", consideró.

Pese a ello, rechazó la violencia registrado por algunos individuos durante la movilización del 15 de octubre y volvió a indicar que se debe investigar para que se conozca si el problema vino de los altos mandos o fue una falta del efectivo. Además, expresó su apoyo al titular del Interior, "lo respaldo a título político y personal".

"La responsabilidad política yo creo que tiene que darse en el momento que se pueda establecer un canal donde haya habido responsabilidad de un mal planeamiento, una mala operación, de una mala estrategia. Hasta ahorita eso no se sabe. (...) Pero si todavía está en investigaciones me parece que deberíamos darle tiempo", manifestó.

Vio positivo que la PNP transparentara quien habría efectuado el disparo que presuntamente habría acabado con la vida de Eduardo Ruiz y mostró sus esperanzas en que se logre conocer las circunstancias de aquella noche.

En este contexto, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, expresó su respaldo al gobierno de Jerí conforme al orden constitucional y expresó que se espera que terminé los 8 meses que restan de gestión.