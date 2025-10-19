Testigo del asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta revela: "Estábamos a un minuto de cantar y nos dispararon"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La música de La Timbera Orquesta debía sonar en una fiesta de quince años en Sarita Colonia, Callao, pero el evento se convirtió en una escena de horror. Johan Sebastian Mora Castro (28), cantante principal de la agrupación, y Ariana Alexa Cañola Barriga (19), bailarina, fueron asesinados a balazos minutos antes de salir a escena.

De acuerdo con las primeras versiones, tres hombres armados irrumpieron repentinamente en el asentamiento humano Francisco Bolognesi y abrieron fuego sin mediar palabra.

Los disparos alcanzaron de lleno a ambos artistas, dejando a sus compañeros en estado de shock. Pese a ser trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión, llegaron sin signos de vida, confirmaron fuentes policiales.

"Nos dispararon sin motivo"

Uno de los integrantes de la agrupación relató a La República los angustiosos momentos que vivieron. Según su testimonio, el grupo no había recibido amenazas ni extorsiones previas.

"Estábamos esperando a que terminen de conectar los equipos. Faltaba un minuto para cantar cuando tres sujetos aparecieron y nos dispararon sin motivo alguno", declaró el testigo.

El músico explicó que Johan Mora fue el primero en recibir un impacto de bala, mientras se encontraba frente a uno de los atacantes.

"Él estaba cara a cara con el que disparó. Ariana estaba sentada en una moto, me soltó, y cuando volteé ya estaba en el suelo", agregó.

Los compañeros intentaron auxiliarlos, pero ya era demasiado tarde. "Les revisé el pulso, ya no tenían signos vitales, pero igual los llevamos al hospital", contó con evidente tristeza.

Recuerdo y justicia para dos jóvenes talentos

El sobreviviente pidió justicia y seguridad para los músicos que se ganan la vida en presentaciones sociales. "Nosotros solo trabajamos.

No teníamos conflictos ni amenazas. Johan tenía cuatro años al frente de la orquesta, y Ariana estaba por terminar su carrera. Eran personas tranquilas y dedicadas", expresó.

Johan Mora, conocido como 'Chato', era el vocalista principal de La Timbera Orquesta y había celebrado recientemente el tercer aniversario del grupo, que en 2024 participó en el programa "Mande quien mande" de América TV.

Por su parte, Ariana Cañola brillaba como bailarina y artista afroperuana, además de estudiar Gestión Administrativa en el Instituto Simón Bolívar, donde cursaba el sexto ciclo. En su última publicación en redes, compartió una foto con motivo del aniversario de la agrupación, sin imaginar que sería su despedida.

De esta manera, se conoció que los artistas de la orquesta La Timbera fueron cruelmente asesinados sin motivo aparente, ya que un testigo de lo sucedido, negó que hayan sido víctimas de extorsión.