Mininter en reunión con gremios de transporte: "Seremos implacables contra las mafias de extorsión"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio del Interior (MIninter), Vicente Tiburcio, encabezó la cuarta mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público (MP) y representantes de diversos gremios de transporte para enfrentar en conjunto la extorsión en contra del sector.

"Seremos implacables contra las mafias de extorsión"

El sábado 18 de octubre, se realizó la cuarta reunión entre representantes del Ejecutivo, Poder Judicial (PJ) y de los gremios de transporte público con el fin de coordinar las acciones en conjunto para enfrentar la problemática de la extorsión que ataca diariamente al sector de transporte.

En la mesa de trabajo fue encabeza por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien recibió a recibió a representantes del sector de transporte público formal quienes presentaron sus demandas por seguridad y problemáticas derivadas del crimen organizado.

También se contó con la presencia de representantes de las operadores de justicia del Ministerio Público y Poder Judicial, ante quienes se elevan los casos de crimen organizado.

Tiburcio prometió a incorporar al Ministerio de Justicia (Minjusdh) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a las coordinaciones en la lucha contra el crimen. En ese sentido indicó que la postura del gobierno de José Jerí será "implacable contra las mafias de extorsión" y resaltó que se encaminan normas complementarias que fortalezcan las leyes contra los delitos.

"Existe la plena voluntad y predisposición de fortalecer la normatividad. Ya se han promulgado algunas leyes y están próximas a aprobarse normas complementarias para que la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan hacer justicia

En las imágenes compartidas por el Ministerio del Interior, se observa la presencia de jefes de divisiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) entre los que se encuentra el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; el Jefe de Comando de Operaciones Especiales, Zenón Loayza; la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia De La Cruz Quintana; el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez Rodríguez, entre otros.

Prioridad en el sector transporte

Tras la declaración de la presidencia de la República de trabajar con "puertas abiertas" a la ciudadanía, el titular del Mininter indicó que se ajustará a estas medidas anunciadas e indicó que "hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general", por las diferentes demandas ciudadanas.

También se pronunció ante el último crimen en contra de los transportistas donde un conductor de combi y su copiloto fallecieron tras un ataque presuntamente por extorsionadores durante la noche del jueves 16 de octubre en Lurín.

"No se puede permitir que las empresas de transporte formalizadas, que generan empleo y aportan al país brindando un servicio al ciudadano, sean atacadas por el crimen organizado", indicó Tiburcio.

La última mesa de trabajo entre gremios de transporte, el Poder Ejecutivo y operadores de justicia continúan coordinando acciones en conjunto para luchar contra la extorsión.