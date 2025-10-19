Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas tras su nueva lucha contra el cáncer

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas conmovió a sus seguidores este domingo 19 de octubre al revelar que el cáncer volvió a su vida. La actriz compartió la dolorosa noticia a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que la enfermedad regresó en forma de metástasis en su columna vertebral.

Pese al impacto de la noticia, Salas se mostró con una actitud optimista, aunque reconoció sentir miedo por la delicada zona afectada. Sus seguidores y colegas no dudaron en enviarle mensajes de aliento, destacando su fortaleza y espíritu luchador.

La recordada intérprete de 'Andrea' en Al fondo hay sitio fue diagnosticada con cáncer de mama en 2022, año en que superó la enfermedad con determinación.

Sin embargo, esta nueva etapa representa otro desafío en su vida, que afronta nuevamente con esperanza y el cariño de su familia y amigos.

El emotivo apoyo de Anahí de Cárdenas

Entre los mensajes que recibió la actriz, destacó el de Anahí de Cárdenas, quien también enfrentó y venció el cáncer de mama en 2020. La intérprete no dudó en mostrar su cercanía con Natalia al conocer la triste noticia.

"Te amo, poderosa. Estarás siempre bien, siempre sana, decretando", escribió Anahí en redes sociales, acompañando su mensaje con un corazón rojo. Con esas palabras, reafirmó su admiración por la valentía de su colega y amiga.

Anahí sabe perfectamente lo que implica esta batalla, por lo que sus palabras tuvieron un significado profundo. En más de una ocasión, ha compartido públicamente lo difícil que fue su proceso de recuperación y la importancia del apoyo emocional durante el tratamiento.

La unión entre ambas actrices refleja una sororidad que trasciende las pantallas, mostrando el poder del acompañamiento y la empatía entre mujeres que han vivido experiencias similares.

El amor incondicional de su esposo

Otra de las reacciones que conmovió a los seguidores fue la de Sergio Coloma, esposo de Natalia Salas, quien le dejó un mensaje lleno de amor y fortaleza. El músico, que también la acompañó durante su primera batalla contra el cáncer, volvió a expresarle su apoyo incondicional.

"Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo", comentó en la publicación de su esposa, dejando en claro que no la dejará sola en este nuevo proceso.

El mensaje de Coloma fue celebrado por los seguidores de la actriz, quienes destacaron la importancia del respaldo familiar y emocional en medio de una enfermedad tan compleja.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y esperanza para Natalia Salas, quien afronta este nuevo reto con la misma determinación que la caracterizó en su primera lucha.

La historia de Natalia Salas, marcada por la resiliencia, continúa inspirando a miles de personas que ven en ella un símbolo de fuerza, esperanza y amor propio.