José Jerí se luce junto a aviones F-16 en Lima: "Orgulloso de haber contribuido a la historia del país"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la llegada de dos aviones F-16 a Lima para una exhibición, el expresidente de la República, José Jerí, publicó fotografías acompañado de los cazas y se mostró orgulloso de haber iniciado la polémica compra para la FAP.

Jerí presume y defiende haber iniciado compra de F-16

El pasado 20 de abril, el Ejecutivo concretó la firma del contrato de la adquisición del primer escuadrón de 12 aeronaves para el 2029, en medio de una controversia por la intención del presidente José Balcázar de aplazar el proceso y dejárselo al gobierno entrante.

Días después, la Fuerza Aérea confirmó la llegada de dos ejemplares de EE.UU. a Lima, que deslumbraron con acrobacias de élite durante el Festival Aéreo BALP 2026 este fin de semana al mando del Viper Demo Team.

Quien no desaprovechó la oportunidad para verlos de cerca, en un momento privado, fue Jerí, quien inició los pasos clave de la adquisición como secreto militar durante su corto mandato de transición, que duró desde octubre del 2025 a febrero de este año.

Por ello, mediante su perfil de Facebook, el exjefe de Estado sostuvo que, en cuanto a temas estatales, "pocos son los que se atreven a tomar y mantenerse firmes en las decisiones que trascienden a uno mismo".

En ese sentido, el ahora congresista destacó con orgullo que, con esta decisión tomada durante su mandato, ya forma parte de la historia del Perú.

"Fuimos parte del proceso de renovación de nuestra flota aérea y estoy muy orgulloso de haber contribuido a la historia de nuestro país, sabiendo que ello iba a ser rechazado y criticado por un sector de nuestro país", expresó el ahora congresista.

Presentan a los F-16 y otros vehículos de la FAP en acción

Este fin de semana, desde la Base Aérea Las Palmas ubicada en el distrito de Surco, miles de peruanos fueron testigos de acrobacias aéreas de alto nivel ejecutadas por vehículos de combate de la FAP en simultáneo en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026.

Inicialmente, los pilotos de la Escuadrilla Acrobática Bicolor de la FAP ofrecieron impactantes maniobras de sus aeronaves de alta capacidad acrobática, realizando figuras sincronizadas.

Luego, dos aviones F-16 de la empresa Lockheed Martin, modelo que fue recientemente adquirido por 1,540 millones de dólares, participaron como parte del equipo estadounidense Viper Demo Team.

De esta forma, los asistentes tuvieron la posibilidad de ver, en vivo y en directo, a los cazabombarderos en acción, resaltando por su potencia, velocidad y maniobras complejas.

El expresidente José Jerí se mostró orgulloso de haber iniciado el proceso de renovación de flota aérea para la FAP.