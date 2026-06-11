Eventual gobierno de Keiko Fujimori deberá "pactar" para sostenerse: "No le va a quedar mucho tiempo", advierte analista

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la expectativa por el conteo oficial de la ONPE, que mantiene a Keiko Fujimori con una ligera ventaja, el analista político Iván Arenas analizó en diálogo con Exitosa los escenarios de gobernabilidad ante un eventual triunfo de la lideresa de Fuerza Popular.

La necesidad de pactos

Su diagnóstico es claro: sin mayoría en el Congreso bicameral, el fujimorismo estaría obligado a pactar con otras fuerzas políticas para evitar repetir el destino de los últimos presidentes, cuya gestión terminó marcada por vacancias y enfrentamientos con el Parlamento. El analista subrayó que la falta de acuerdos podría derivar en bloqueos sistemáticos desde el Congreso.

"Lo bueno de todo esto es que si el fujimorismo no llega a pactar, si es Gobierno, no le va a quedar mucho tiempo. Está obligado necesariamente a pactar si quiere hacer reformas importantes de seguridad o reactivación económica. (...) Si es que ella no tiende puentes con los partidos, le van a hacer la vida imposible", señaló Arenas.

Arenas aclaró que los pactos no deben interpretarse como acuerdos irregulares o "bajo la mesa", sino como parte de la dinámica democrática entre los poderes del Estado para llegar a consensos y evitar enfrentamientos que luego afecten a la ciudadanía.

"Lo normal en una democracia es que se lleguen a pactos y acuerdos, pero no bajo la mesa, no repartiéndose ministerios", remarcó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas, manifestó que si se mantiene la tendencia y Fuerza Popular llega a ser gobierno, está obligado a pactar si quiere hacer reformas. Consideró que, si Keiko Fujimori ni tiende puentes con... pic.twitter.com/9iiiAcz7OY — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

El rol del Buen Gobierno

Durante la entrevista, el analista hizo especial mención al partido Buen Gobierno, que podría actuar como un agente de centro político dentro del Congreso. Si bien esta agrupación ya marcó distancia de Juntos por el Perú tras las declaraciones de su líder Jorge Nieto, quien denunció vínculos con el Movadef, ello no garantiza un alineamiento automático con Fujimori.

Arenas advirtió que la lideresa necesitará tender puentes con ellos en temas concretos que más demanda la ciudadanía, como seguridad, economía y eliminación de trámites burocráticos.

La falta de proyecto nacional

El politólogo también criticó la ausencia de un proyecto nacional consolidado, remarcando que, gane Fujimori o Sánchez, cualquiera de los dos deberá priorizar dicho proyecto y demostrar un avance tras los primeros cien días de gobierno.

"No se ha podido consolidar un proyecto nacional, que debería ser la prioridad de quien gane. Desde el momento en que se jura hasta los primeros cien días se tiene que demostrar que se tiene la voluntad de pactar e integrar a todos", subrayó.

El análisis de Iván Arenas plantea un escenario de gobernabilidad condicionado por la capacidad de tejer consensos. En un país marcado por la polarización y por la experiencia reciente de presidentes vacados, la advertencia es contundente: sin pactos, un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría enfrentar bloqueos inmediatos y un tiempo político limitado.

La clave, según el analista, será demostrar desde el inicio voluntad de diálogo y construcción de un proyecto nacional que trascienda las trincheras partidarias.