Aviones F-16: Comisión de Defensa cita al premier Arroyo y los ministros de Defensa y RREE. para el lunes 27 a las 3:00 p. m.

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Congreso de la República oficializó el día y hora de la presentación del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y de los flamantes titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Javier Flores Carcagno y Carlos José Pareja Ríos, respectivamente, en el marco del caso de la firma del contrato de los aviones F-16 a los Estados Unidos.

A través de la agenda de trabajo hecha pública del grupo de trabajo que preside la legisladora Karol Paredes, se confirmó que los funcionarios del Poder Ejecutivo comparecerán este lunes 27 de abril, a partir de las 3:00 p. m., en la Sala Miguel Grau, en una audiencia que será semipresencial.

Agenda Comisión de Defensa.

Comisión busca saber situación actual de las negociaciones con EE. UU.

Tal como lo adelantó a Exitosa la titular la Comisión de Defensa, la citación a los integrantes del Gabinete Ministerial es para saber a detalle la "situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves", en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Como se recuerda, el mandatario ofreció una entrevista al programa "Hablemos Claro" en el día en referencia, donde sostuvo que por ser un gobierno de transición, la responsabilidad de la gestión del proceso de compra debería recaer en su sucesor o sucesora; es decir, a partir de 28 de julio próximo.

No obstante, como es sabido, la suscripción del contrato finalmente fue llevada a cabo del lunes 20 de abril; asimismo, se generaron una serie de cuestionamientos de un sector de la clase política y una crisis en el Gabinete tras las declaraciones porque consideraron que era "peligroso" para el Perú el incumplimiento de su lazo contractual con Estados Unidos.

Pese a los dimisiones de Hugo de Zela (Cancillería) y de Carlos Díaz (Ministerio de Defensa), y la buena voluntad de Washington para fortalecer las relaciones con nuestro país, la sesión espera por los descargos no solo de los concurrentes, también del propio jefe de Estado.

Aviones llegarán al Perú en 2029

El embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, confirmó en entrevista exclusiva a Exitosa el pasado miércoles 22 de abril, que los primeros 12 aviones F-16 adquiridos por nuestro país estarán volando el cielo peruano recién desde el año 2029.

"Siempre fueron 12. El Perú estaba asegurado de que quería dos escuadrones, pero el primero era de 12. Yo creo que eso se tiene que hablar con la gente que estaba negociando este contrato", aseveró.

En ese sentido, todavía queda por confirmar cuándo será la fecha estipulada de la llegada de la segunda flota aviones que reforzará la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Tras toda la polémica generada, desde el Congreso apuntan a pedir explicaciones por las expresiones del mandatario y qué situación se encuentra el proceso de compra con Norteamérica.