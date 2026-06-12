José Balcázar pide a peruanos respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial: "Tengamos tranquilidad y paciencia"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar, actual presidente de la República, visitó los estudios de Exitosa para dialogar sobre la coyuntura que ha dejado la segunda vuelta. En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a toda la población nacional a respetar los resultados de este proceso electoral con la finalidad de salvaguardar la paz y tranquilidad en el país.

Pide al Perú respetar resultados de la segunda vuelta

"A través del gobierno, quiero llamar al pueblo del Perú de que tengamos tranquilidad, paciencia, serenidad y ponderación para respetar los resultados que la ONPE de en estos días al país. Respetar al ganador, esa es mi invocación y eso compete exclusivamente a los órganos electorales", precisó.

"Nosotros estamos dando las garantías a nivel nacional para que se le explique al Perú cuales han sido las dificultades, pero que no han tenido relevancia. Entiendo que hasta el momento no hay ningún tipo doloso de que se haya tergiversado el voto de los peruanos, pero de eso debe pronunciarse el órgano competente", agregó.

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