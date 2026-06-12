José Balcázar podría evaluar nuevo pedido indulto a Pedro Castillo: "Por el momento no se ha presentado"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La actual situación judicial de Pedro Castillo continúa generando debate intenso en el escenario político. Ante los rumores sobre un posible indulto, el presidente José María Balcázar enfatizó que indulto requiere necesariamente de una sentencia firme, requisito legal que hoy no cumple, pero que no descarta revisar alguno nuevo.

Situación legal y procesos pendientes

El actual panorama jurídico sobre los procesos contra líderes políticos resulta sumamente complejo en el país. Según el presidente José María Balcázar, el sistema judicial ha dejado múltiples expedientes abiertos años contra diversas líderes políticos sin que se hayan logrado probar indiscutiblemente los cargos imputados.

"Si no hay sentencia firme, legalmente no procede el indulto", destacó.

El mandatario precisó que esta carencia de resoluciones finales impide cualquier maniobra administrativa. Balcázar señaló que el Poder Judicial debe actuar con total independencia, permitiendo que las pruebas presentadas por las fiscalías sean evaluadas correctamente bajo los estándares del debido proceso y la ley.

Esta declaración señala que, aunque existen voces que sugieren otorgar una gracia presidencial, el marco jurídico impide cualquier acción concreta por ahora. Balcázar remarcó que las instancias judiciales deben evaluar las evidencias en su justa dimensión antes de emitir una resolución definitiva.

Evaluación de futuros pedidos de indulto

En cuanto a la posibilidad de tramitar un nuevo indulto, el jefe de Estado manifestó una postura abierta para ello. Según José María Balcázar, si se presentara un pedido formal, el Gobierno podría evaluar su viabilidad en su momento.

No obstante, el Ejecutivo mantiene cautela absoluta sobre este tema sensible. Balcázar puntualizó que, por el momento, no se ha recibido ni presentado ningún tipo de petición concreta para revisar el estatus legal del exmandatario ante la comisión del Congreso.

La postura oficial del Ejecutivo busca evitar el uso político de los procesos judiciales contra exgobernantes. El Gobierno peruano prioriza el respeto a las instituciones para garantizar que cada caso sea tratado con objetividad, permitiendo que la justicia determine finalmente las responsabilidades de cada actor.

Es necesario recordar que la viabilidad de un indulto para Pedro Castillo está estrictamente supeditada al avance judicial, ya que la falta de sentencia firme y la ausencia de solicitudes formales impiden hoy la gracia presidencial, manteniendo el caso dentro de los cauces de la justicia.

Es necesario recordar que la viabilidad de un indulto para Pedro Castillo depende del avance judicial, ya que la falta de sentencia firme impide el pedido de gracia presidencial en el Perú, manteniendo el caso dentro de los cauces de la justicia ordinaria.