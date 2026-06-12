SMP: Terrible balacera en fiesta de cumpleaños de influencer deja un muerto y una mujer herida

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una fiesta de cumpleaños organizado por una influencer en el distrito de San Martín de Porres se convirtió en una escena de terror tras una balacera que dejó como saldo un fallecido y una mujer herida.

Detalles del ataque armado

El violento incidente ocurrió la noche del jueves, en el cumpleaños número 22 de influencer y organizadora de eventos, Yasuri Meylin. Según información de Exitosa, dos sujetos en motocicletas dispararon en contra de los asistentes que ingresaban al local, donde se dieron alrededor de dos tiros.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú inició con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque armado. El personal de seguridad de la orquesta respondió a la balacera de los sicarios, aumentando aún más la tensión en los alrededores.

Los peritos de criminalística vienen trabajando en la zona para recolectar las pruebas necesarias. Asimismo, el local ubicado en el cruce del jirón Pocitos con la calle Virrey Abascal, permanece bajo estricta vigilancia mientras se busca la procedencia de los atacantes que huyeron luego de disparar.

Medidas de las autoridades locales

La Municipalidad de San Martín de Porres procedió a clausurar el local luego de confirmar que no contaba con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente. Esta irregularidad administrativa fue uno de los motivos que llevaron al cierre del establecimiento.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. La víctima mortal, cuya identidad aún permanece desconocida para las autoridades, falleció debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos en la espalda tras el feroz ataque perpetrado por los delincuentes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia. Una balacera en plena fiesta de cumpleaños de un joven ambulante e influencer dejó como saldo un fallecido y una mujer herida. El violento hecho ocurrió en San Martín de Porres y ha generado gran... pic.twitter.com/eYJtmxXSKs — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

Asimismo, Karina Melva Vallejos Quispe, de 41 años, se encuentra bajo observación médica luego de ser herida en el abdomen. Ella se encuentra internada recibiendo los cuidados necesarios mientras que las autoridades se encuentra investigando este terrible hecho y recogiendo las evidencias.

Además, se reforzó con la vigilancia para prevenir actos similares. La investigación se centra en capturar a los sicarios que dispararon a los asistentes de la fiesta de cumpleaños, que dejó como saldo a un fallecido y una mujer herida de gravedad.

El distrito de San Martín de Porres se mantiene consternado tras la fuerte balacera ocurrida en medio de la celebración de cumpleaños de la influencer. Este terrible crimen dejó como saldo con un fallecido y una mujer con heridas en el abdomen, reflejando la inseguridad ciudadana.