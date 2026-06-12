José Balcázar: PNP coordina acciones a nivel nacional ante eventual rechazo de resultados de segunda vuelta

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, informó que se vienen realizando coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para mantener la calma y preservar el orden en el país tras las elecciones.

Coordina acciones con la PNP para mantener orden interno

En medio de las expectativas por los resultados de la Segunda Elección Presidencial, el mandatario manifestó que a nivel ejecutivo no tienen "ningún tipo de información sobre irregularidades graves".

Agregó que se mantienen "tranquilos" ante los resultados que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con los que dará a conocer quién es el ganador o ganadora de esta contienda electoral: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Además, expresó que con el objetivo de que se evite algún tipo de desconfianza en la ciudadanía generando malestar en ella, se viene dialogando con las autoridades policiales para mantener la serenidad.

"El Perú necesita que recibamos información lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de suspicacia que pueda la población molestarla. Por eso nosotros a nivel nacional estamos coordinando con la Policía Nacional para que también converse con los dirigentes que pudieran eventualmente pretender desconocer los resultados", afirmó.

Respetarán resultados de las elecciones 2026

Respetó la autonomía de la ONPE en lo que respecta a su función de informar sobre los resultados, mientras que refirió que el Ejecutivo no podría pronunciarse sobre el avance del escrutinio debido a que se generaría suspicacias en que exista algún tipo de favorecimiento.

"Respetaremos los resultados como correspñonde y dar la seguridad nacional que, posteriormente rewuiera el país. Lo que necesitamos nosotros es que las elecciones sean transparentes, nítidas, claras y solamente así el pueblo peruano va a comprender quién es el ganador", puntualizó.

En síntesis, el presidente José María Balcázar señaló que en medio de la expectativa por conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral se viene realizando coordinaciones con la Policía Nacional del Perú con la finalidad de mantener la calma y preservar el orden del país.

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