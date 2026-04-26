FAP: Aviones F-16 deslumbraron con acrobacias de élite en el Festival Aéreo BALP 2026

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ofreció una espectacular exhibición de aviones y helicópteros en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026, donde se lucieron dos ejemplares cazas F-16 que acaban de adquirir para el 2029.

Presentan a los F-16 en acción junto a Viper Demo Team

Este fin de semana, desde la Base Aérea Las Palmas ubicada en el distrito de Surco, miles de peruanos fueron testigos de las acrobacias aéreas de élite ejecutadas por estos vehículos de combate en simultáneo.

Inicialmente, los pilotos de la Escuadrilla Acrobática Bicolor de la FAP ofreció impactantes maniobras de sus aeronaves de alta capacidad acrobática, realizando figuras sincronizadas que demostraron su alto nivel de entrenamiento.

Asimismo, dos aviones F-19 de la empresa Lockheed Martin, modelo que fue recientemente adquirido por la FAP por 1,540 millones de dólares las primeras 12 unidades, participaron como parte del equipo Viper Demo Team, de EE.UU.

✈️🇵🇪 El cielo nos unió



Cientos de familias llegaron a la Base Aérea Las Palmas para vivir algo más que un espectáculo: un momento para compartir, emocionarse y mirar al cielo con orgullo. pic.twitter.com/kaP5pWeyBf — Mindef Perú (@MindefPeru) April 26, 2026

De esta forma, los asistentes tuvieron la posibilidad de ver, en vivo y en directo, a los cazabombarderos en acción, resaltando por su potencia, velocidad y maniobras complejas, en un adelanto de su funcionamiento para el Perú.

Más exhibiciones de rescate y acrobacias de la FAP

En una demostración de rescate, el equipo Caballeros Azules ofreció un show de paracaidismo, donde sus miembros ejecutaron saltos de gran altura desde helicópteros de la FAP, bajando con banderas y estelas de humo de colores con extrema precisión.

La presentación, que pretendió evidenciar la preparación del personal de la Fuerza Aérea peruana, también incluyó la evacuación de las víctimas dentro de escenarios simulados.

El evento aéreo también ofreció acrobacias de otras aeronaves de combate, transporte y formación de la FAP, además de una exposición estática para que los asistentes experimenten a detalle el equipamiento.

El XVIII Festival Aéreo BALP 2026 tuvo lugar este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Las Palmas, como parte de un homenaje del Capitán FAP José Quiñones Gonzales, considerado héroe de la patria, conmemorando el año 115 de su nacimiento.



Comisión de Defensa cita a premier y ministros por aviones F-16

La Comisión de Defensa del Congreso citó a los flamantes ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Flores y Carlos Pareja, respectivamente, y al premier Luis Arroyo, este lunes 27 de abril, a las 3:00 p. m., para responder por la compra de los aviones F-16.

La citación se enmarca en la "situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves", en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Aeronaves y helicópteros de la FAP, incluyendo los cazas F-16 de Estados Unidos, ofrecieron un espectáculo aéreo este fin de semana en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026.