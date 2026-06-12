Corte de AGUA el 13 de junio: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados el sábado?

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima el 13 de junio. Ante el anuncio, Sedapal precisó, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, cuáles serán los distritos que se verán afectados con la medida y el horario de la suspensión. ¿Está tu zona en la lista?

¿Por qué será el corte de agua el 13 de junio?

La empresa estatal Sedapal informó sobre un corte programado de agua potable que afectará a diversos sectores de la capital el sábado debido a los trabajos de mantenimiento preventivo orientados a optimizar la red de distribución y garantizar mayor seguridad en el suministro para toda la ciudadanía.

Es por ello, que, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa puso a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000 para cualquier consulta sobre algún inconveniente que presenten en el servicio o demoras en su restablecimiento.

En ese marco, también insta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el servicio en determinadas horas en sus hogares o negocios.

Lista de distritos de Lima afectados por el corte de agua

Descubre cuáles serán los distritos de Lima en que se ejecutará el corte de agua, mediante el siguiente ENLACE de Sedapal. Ten en cuenta que la suspensión del recurso hídrico afectará diversos sectores de la capital en un horario diferenciado, que te mostramos a continuación para que tomes tus precauciones el sábado 13 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima El-Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima El-Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Los Portales de Puruchuco, A.H. Micaela Bastidas sectores I y IV, APV. Las Cascadas de Javier Prado, APV. Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado, Asoc. Parque Industrial Asesor 1ra y 3ra etapa, Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domigno, Urb. Mayorazgo 3ra etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte sectores E y G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.

Así que no olvides juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal de que ejecutará un nuevo corte del servicio programado para el sábado 13 de junio en diversos distritos de la capital, cuya programación podría variar conforme pasen las horas.