Balcázar señala que si Keiko gana necesitará llegar a consensos: "No se puede gobernar un país dividido"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, señaló que, de resultar ganadora la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será fundamental construir consensos para garantizar la gobernabilidad del país.

Balcázar se pronuncia sobre lo que debería realizar el próximo gobierno

Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la segunda vuelta electoral aún no culminan por lo que aún hay incertidumbre por quién será elegido como presidente o presidenta del Perú: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

En medio de dicho escenario, el mandatario Balcázar Zelada se animó a señalar que si resultada ganadora la aspirante al sillón presidencial por el partido político Fuerza Popular deberá llegar a acuerdos debido a que consideró que el país se encuentra dividido.

"Lo que en realidad necesita el país si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular necesita llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido", expresó el jefe de Estado.

Resaltó que realizar ello "es muy fuerte" y puso de ejemplo su mandato de transición en el que indicó que se "ha hecho tanta inversión" destrabando proyectos con el Banco Mundial para que se continúen las obras como el aeropuerto y el agua potable así como el desagüe en la región Puno las cuales calificó como "obras de gran magnitud y trascendencia".

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