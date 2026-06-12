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José Balcázar pide a ONPE rapidez en el anuncio de resultados de la segunda vuelta: "Para evitar suspicacias"

En exclusiva para Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, pidió a ONPE que acelere el procedimiento para poder anunciar los resultados finales de la segunda vuelta y darle tranquilidad a la población.

José Balcázar pide a ONPE acelerar anuncio de los resultados de la segunda vuelt
José Balcázar pide a ONPE acelerar anuncio de los resultados de la segunda vuelt (Composición Exitosa)

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/06/2026

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En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa este viernes 12 de junio. Durante esta charla, el mandatario aprovechó en hacer un pedido a ONPE para que puedan acelerar el procedimiento del conteo de votos y dar el resultado final del proceso electoral con la finalidad de darle tranquilidad a la población.

"A nivel Ejecutivo no tenemos ningún tipo de información sobre irregularidades graves de tal manera que estamos tranquilos esperando que ONPE nos diga aquí se terminó y el Perú necesita que recibamos la información lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de suspicacias que pueda molestar a la población", indicó.

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