Leao Butrón se pronunció sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Que digan lo que quieran"

Alianza Lima afrontó el primer partido de los play off de la Liga 1 2025 rescatando un empate 1-1 en condición de visita ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Como si fuera sacado de una novela, Hernán Barcos fue quien convirtió la igualdad del elenco blanquiazul tras haber ingresado en la segunda mitad.

Como se sabe, el 'Pirata', tras cinco temporadas en el club, no seguirá en el 2026 luego de haberse reunido con la dirigencia encabezada por Franco Navarro. Esta noticia remeció el mundo íntimo ya que miles de hinchas expresaron su rechazo a esta decisión.

Leao Butrón se pronuncia sobre Hernán Barcos

Respecto a ello, Leao Butrón, referente de los últimos tiempos en Alianza Lima, también opinó sobre este particular que acaparó todos los programas deportivos del país. En primer lugar, el guardameta señaló que la noticia pudo haberse manejado de otra manera y, especialmente, en tiempos distintos, para así dejar que el plantel se enfoque estrictamente en la llave ante Sporting Cristal.

"Parece que fue inevitable, por el momento, lo ideal era terminar el campeonato, que conversen y ver todo eso, pero decidieron conversar ambas partes antes", indicó en Campeonísimo.

Envía mensaje al hincha

En esa misma línea, el otrora guardameta de la Selección Peruana se mostró algo incómodo por la posición del hincha que optó por arremeter contra la dirigencia y salir en favor de Hernán Barcos por los títulos logrados en estas últimas cinco temporada.

Según precisó, el ambiente que se vivió en la fecha final del Torneo Clausura no fue el mejor por lo que espera que los aficionados puedan poner al club por delante de cualquier nombre, especialmente cuando se va jugar una llave tan importante ante Sporting Cristal.

"Creo que la posición está muy marcada, desde fuera se siente muy cargado el ambiente, y el hincha no está contribuyendo a relajar ese ambiente que debe tener un equipo antes de jugar un partido tan importante como este. El hincha, cual sea su posición, debería poner por encima al club, darle tranquilidad. Una vez terminado el campeonato, que digan lo quieran", añadió.

En resumen, Leao Butrón se pronunció sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima asegurando que se pudo manejar de otra manera sin complicar el entorno del equipo considerando que se juegan una llave más que importante ante Sporting Cristal por los play off de la Liga 1 2025.