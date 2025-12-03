'Pol Deportes' rumbo a Europa: Presenciará el partido entre Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las sorpresas para Cliver Huamán, popualrmente conocido en redes sociales como 'Pol Deportes', no cesan desde aquella final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, en el que se viralizó por transmitir el encuentro desde lo alto de un cerro, ubicado al lado del Estadio Monumental. Ahora, fue sorprendido con la noticia de que viajará a Europa para presenciar un partido de Champions League.

'Pol Deportes' viajará a Europa

El joven relator de fútbol ha acaparado portadas deportivas no solo nacionales sino también internacionales tras aquel relato de la Libertadores 2025 y desde entonces no ha parado de ser sorprendido a donde vaya.

Anoche cumplió el sueño de narrar por primera vez en su vida un partido del torneo peruano de fútbol nada más y nada menos que en Liga1Max. Con su característico estilo de relato, su voz se escuchó en todo el Perú en el cotejo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde además tuvo un encuentro especial con su ídolo Paolo Guerrero.

Y por si ello fuera poco, esta mañana fue el invitado estelar del programa matutino 'Arriba mi gente' en donde fue sorprendido con una grata noticia que evidencia que el adolescente de 15 años, oriundo de Andahuaylas, viene soñando despierto.

Allí se presentó en compañía de su hermano mayor, fue entonces cuando el conductor Santi Lesmes le indicó que escuche el sonido que se pondría en el set, de pronto en su rostro se dibujó una sonrisa debido a que era el clásico himno de la Champions League.

"Cliver qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a no solo ver, sino a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca, en España, el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, la semana que viene en el Bernabeu", manifestó Lesmes.

Tendrá tour en el Diario Marca

Tras recibir la noticia, Cliver Huamán se quedó sorprendido, pero a su vez contento y por si ello fuera poco, el conductor del magazine de Latina, adelantó que el narrador tendrá un tour especial en uno de los medios más reconocidos de España.

"Vas a ir a Marca que es el periódico más grande del mundo a nivel nacional e internacional de habla hispana a que retransmitas con ellos (el partido de Champions", señaló Santi Lesmes.

Como vemos, el joven relator deportivo Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes' fue sorprendido con la noticia de que viajará a Europa para presencirar nada más y nada menos que el partido entre Real Madrid y Manchester City, por la Champions League.