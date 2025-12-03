¿Hay alto al fuego en Gaza? Cinco soldados de Israel resultaron heridos en última ofensiva de Hamas

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los disparos no dejan de escucharse en la franja de Gaza, territorio que ha sido escenario de un conflicto desde octubre del 2023. Pese a que hubo un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, este miércoles 3 de diciembre Tel Aviv denunció que cinco de sus soldados resultaron heridos tras un ataque del grupo armado palestino.

Soldados fueron emboscados

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sus tropas realizaban una operación al este de Rafah, al sur de la franja, cerca de la frontera con Egipto. De un momento a otro, unos combatientes emergieron de la tierra y los atacaron con armas de fuego, lo que representa una violación al pacto de no agresión acordado.

"Durante una actividad operativa de las FDI en el este de Rafah, las tropas se encontraron con varios terroristas que emergieron de una infraestructura subterránea, en violación del acuerdo de cese al fuego", señala en un primer párrafo la publicación en X.

⭕️ En respuesta a la flagrante violación por parte de Hamás del acuerdo de cese al fuego ocurrida más temprano hoy, en la que 5 soldados resultaron heridos, las FDI y el Shabak llevaron a cabo un alcance contra un terrorista de Hamás en el sur de Gaza. https://t.co/d2ujT0CNAC — FDI (@FDIonline) December 3, 2025

Como resultado de esta ofensiva de miembros armados de Hamas, cinco militares sufrieron heridas y tuvieron que ser derivados a centro de salud para estabilizarlos. No obstante, hubo una respuesta de parte de las tropas israelíes y lograron abatir a un guerrillero, en colaboración con la agencia de seguridad interna de Israel .

Durante el enfrentamiento, cuatro soldados de las FDI resultaron heridos y fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento médico; sus familias han sido notificadas", cierra el comunicado.

Reportes de otros enfrentamientos

Las FDI comunican de forma periódica sobre las actividades que realizan o que protagoniza en la franja, desde su versión, repeliendo violaciones al cese al fuego. El pasado domingo indicó que un elemento "terrorista" fue abatido luego de que cruzara la línea amarilla divisora e intentara ir en contra de sus tropas.

La propuesta de paz planteada por la administración de Donald Trump fue aceptada en el mes de octubre, siendo aceptada por el grupo que gobierna la franja y con la firma de los países mediadores. Desde ese momento se dispuso el intercambio de rehenes, vivos y muertos, lo que se ha venido cumpliendo de forma parcial hasta la fecha.

