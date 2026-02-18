Waldemar Cerrón respalda candidatura a la presidencia de José María Balcázar: "Es el candidato más idóneo"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la destitución de José Jerí Oré de la presidencia del Perú, a manos del Congreso de la República, se presentaron las listas de candidatos a asumir esta jefatura de Estado, uno de ellos es el congresista José María Balcázar. Al respecto, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Legislativo, respaldó esta posttulación debido a que consideró que el parlamentario es idóneo para este cargo.

Waldemar Cerrón defiende candidatura de Balcázar

Este miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde el Perú conocerá a su nuevo presidente un día después de aprobarse la moción de censura contra el exmandatario de transición Jerí Oré.

La Oficialía Mayor ha recibido las listas de cuatro postulantes para ocupar la casa de Pizarro: María del Carmen Alva, de Acción Popular; Héctor Acuña, de Honor y Democracia; Édgar Raymundo, del Bloque Democrático Popular; y José María Balcázar, de Perú Libre.

Al respecto, en diálogo con la prensa, Waldemar Cerrón fue consultado sobre considera que se logrará alcanzar la mayoría de votos para que el parlamentario se convierta en nuevo jefe de Estado pese a que se ha visto en el ojo del huracán tras supuestamente haber sido captado bebiendo alcohol en el 2023 durante una visita a Lambayeque.

"Es un candidato que ustedes lo han investigado han urgado y me parece que debería hacerse de todos los candidatos de la misma manera. Me parece que no hay democracia están discriminando a los demás candidatos porque el Perú también tiene derecho a saber sus formas, sus antecentes, lo demás (...) Hemos considerado que es el candidato más idóneo", sostuvo.

Remarcó que el caso del congresista por la situación sucedida en la región norteña se encuentra en investigación, asegurando que no se encuentra en "ningún problema de sentencia ni nada por el estilo". "Cuando se termine la investigación se podrá decir lo demás", indicó.

#EnVivo



El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, defendió la candidatura de José María Balcázar y señaló que las observaciones en su contra "obedecen a procedimientos que ya culminaron"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/CYpRhpiNWQ — Canal N (@canalN_) February 18, 2026

La expulsión de Balcázar del Colegio de Abogados de Lambayeque

En otro momento, fue consultado sobre la expulsión que sufrió el aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de Lambayeque debdio a que dispuso sus cuentas personales para que sean usadas para recibir los pagos de las colegiaturas de los letrados de dicho sector y si aún así con ello considera que Balcázar cuenta con el perfil idóneo para asumir la presidencia del Perú.

"No voy a defender ni tampoco atacar eso obedece a procedimientos administrativos que son parte de una investigación lo cual ya ha culminado, más bien hay que hablar de las virtudes durante su periodo como presidente de la Comisión de Educación se han dado proyectos a favor de las grandes mayorías como la creación de universidades" subrayó.

Es en este contexto que, Waldemar Cerrón respaldó la candidadura de José María Balcázar para ser el reemplazo de José Jerí, tras consumarse su destitución por el Congreso.