Congresista José Balcázar responde tras ser propuesto como presidente interino: "¡Nunca he tenido denuncia por corrupción!"

El congresista José María Balcázar se pronunció tras ser mencionado como posible reemplazo de José Jerí en caso de que prospere la moción de censura contra el actual presidente encargado de la República. En declaraciones públicas, el legislador aseguró que está preparado para asumir el desafío y defendió su trayectoria.

"Soy un congresista independiente, no milito en ningún partido. Me inclino por el consenso, lo he demostrado en el Congreso al participar en la elección del Tribunal Constitucional y como parte de la Comisión de Educación, donde abordamos la creación de universidades y el diálogo con el sur del país", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Jerí, Balcázar reconoció que su nombre ha sido considerado por distintas bancadas y afirma que se siente preparado ante un eventual cambio de mando con él a la cabeza.

"Por ahora, son solo ideas que circulan en el Congreso. Pero sí, estoy preparado. He postulado siempre que el diálogo y la preparación son esenciales para liderar un país tan diverso", puntualizó.

Critica gestión de José Jerí

El legislador también arremetió contra el presidente Jerí, señalando que su gestión "le hace daño a la Presidencia". En cuanto a su propia idoneidad, fue enfático en defender su experiencia, tanto como juez y congresista de la República.

"¡Nunca he tenido denuncia por corrupción! Tengo una gran experiencia pública. Fui juez durante muchos años y nunca fui señalado por corrupción en tres décadas en el Poder Judicial. Estoy acostumbrado a enfrentar críticas e intentos de desacreditarme, pero mi trayectoria es transparente".

Por otro lado, Balcázar incluso propuso que un eventual debate entre aspirantes a la presidencia de la República incluya visitas al sur del país. Sobre su competencia con María del Carmen Alva, quien es otra legisladora voceada para encabezar Palacio de Gobierno, dijo mantener una relación cordial, pero insistió en que "sin el sur, no se puede gobernar".

"Invitaría a mi posible contendiente a recorrer juntos Puno y Cusco. Ahí quiero verlos, ahí estaría yo, porque conozco la realidad de esas regiones", sostuvo.

Antecedentes y controversias

Aunque Balcázar reivindica su hoja de vida como juez y congresista, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En 2019 fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Poder Judicial, caso que generó cuestionamientos sobre su patrimonio.

Asimismo, en 2023 fue criticado por abstenerse de votar contra el dictamen que prohibía el matrimonio infantil, argumentando que las relaciones sexuales tempranas no debían ser condenadas de manera absoluta.

Congresista arrastra polémicas por presunto cohecho en la Fiscalía y opiniones sobre el matrimonio infantil

Estos episodios han marcado su perfil político y continúan siendo recordados en el debate público, especialmente ahora que su nombre aparece como posible presidente interino en medio de la crisis institucional.