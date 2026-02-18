¡Sorpresa mundial! Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra desatan explosivos rumores de romance en Nueva York tras fotos de San Valentín

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En plena temporada de rumores, Pedro Pascal se volvió el centro de atención mediática luego de ser fotografiado junto al diseñador y director creativo argentino Rafael "Rafa" Olarra por las calles de Nueva Yor durante el fin de semana en San Valentín. Las imágenes muestran a ambos caminando del brazo, y más tarde entrando juntos al cine para ver una película romántica, lo que avivó los comentarios sobre un posible romance entre las dos figuras internacionales.

Los registros visuales, difundidos inicialmente por medios especializados y rápidamente replicados en redes sociales, presentan al actor acompalado por Olarra con gestos de cercanía y complicidad. Esa cercanía, visible en almuerzos, paseos por el barrio de Lower East Side y una salida al cine, fue suficiente para que usuarios y portales de entretenimiento pusieran en el centro la idea de que podría existir algo más que una simple amistad.

Un actor reservado frente a la exposición pública

La vida sentimental de Pedro Pascal siempre ha sido un terreno discreto. A lo largo de su carrera, el actor ha evitado confirmar detalles íntimos ante la prensa, manteniendo sus relaciones lejos del escrutinio mediático. En esta ocasión, su presencia relajada y aparentemente cómoda junto a Olarra en público rompió con ese patrón de reserva y alimentó aún más las especulaciones.

Pascal, protagonista de exitosas producciones globales, ha enfrentado antes rumores alrededor de su vida privada, pero rara vez ha sido captado en actitudes que sugieran un vínculo afectivo tan claro como el que muestran las fotografías del Día de los Enamorados.

Por su parte, Rafael Olarra no es un desconocido en el ambiente del espectáculo. El argentino, vinculado profesionalmente al mundo del diseño y la moda y con experiencia previa en relaciones con figuras del entretenimiento, también ha estado en el foco de los medios por su carrera creativa y su vida personal.

Confusión y atención mediática

Algunas versiones iniciales incluso confundieron al acompañante de Pascal con un homónimo exfutbolista chileno, generando respuestas humorísticas de parte de terceros en redes. Sin embargo, pronto se aclaró que se trata del diseñador argentino.

Hasta ahora, ni Pascal ni Olarra han emitido declaraciones oficiales sobre el supuesto romance, por lo que todo continúa en el terreno de la especulación y la expectación pública. Lo que sí es claro es que estas imágenes han llevado el interés por la vida privada del actor a nuevas alturas y han generado un debate intenso sobre su posible nueva etapa sentimental.