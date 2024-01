Juan Carlos Lizarzaburu: Fuerza Popular lo suspende 6 meses por comentarios sexistas sobre Patricia Juárez

La Secretaría Nacional de Disciplina de Fuerza Popular (FP) resolvió suspender al congresista Juan Carlos Lizarzaburu por realizar comentarios sexistas contra su colega Patricia Juárez.

De acuerdo a lo informado por El Comercio, esta medida la dio a conocer el secretario nacional de Comunicaciones de Fuerza Popular, el exlegislador Diethell Columbus.

De tal modo, el exparlamentario no solo confirmó dicha noticia, sino que también informó que el congresista puede apelar dicha sanción, por lo que en esa situación se evaluaría en una segunda instancia, la cual es el Tribunal Nacional Disciplinario de Fuerza Popular.

Como se recuerda, el pasado 13 de diciembre del 2023, el congresista Lizarzaburu dejó encendido su micrófono durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

En aquel momento, se escuchó a Juan Carlos decir comentarios sexistas sobre su compañera de bancada, Patricia Juárez, haciendo alusión a su físico. Estas declaraciones también hacían referencia a demás parlamentarias.

Ante ello, hoy se llevó a cabo una sesión por parte de la Comisión de Ética, donde se evaluaron las tres denuncias presentadas en contra de Lizarzaburu. En la sesión, no solo intervino el legislador denunciado, sino también la propia Juárez.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán (Avanza País), informó que las referidas denuncias presentadas contra Lizarzaburu por el mismo caso se resolverán en un plazo máximo de 10 días hábiles; es decir, en dos semanas.

Además, Bazán explicó que se trata "de un proceso en flagrancia", ya que al menos una de las denuncias se presentó dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.

Cabe mencionar que, la congresista Patricia Juárez intervino ante la Comisión de Ética en la audiencia de este lunes para desmentir a Lizarzaburu, quien aseguró que le había ofrecido disculpas.

"Es una situación absolutamente deleznable. No es exacto [que me ofreció disculpas]. Me llamó para darme una explicación trivial que ni siquiera entendí. No dijo porqué me mencionó. Decir que me ofreció disculpas no es exacto", señaló Juárez.