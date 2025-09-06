Juan José Santiváñez: Autorizan viaje del ministro de Justicia a Suiza, pese a impedimento de salida del país

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno de Dina Boluarte autorizó el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, a Suiza, con motivo de participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU.

A través de la Resolución Suprema N° 190-2025-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo autorizó que el titular del MinjusDH viaje a Suiza desde hoy, sábado 6, hasta el jueves 11 de septiembre, pese a que en junio del presente año, el Poder Judicial dictó el impedimento de salida en su contra por la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según el documento, se señala que el motivo de la autorización para Juan José Santiváñez será para que forme parte de las actividades que se realicen en Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el Consejo de Derechos Humanos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en la ciudad de Ginebra.

"Autorizar el viaje del señor JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ ANTÚNEZ, Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 6 al 11 de setiembre de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", señala la resolución suprema.

Seguidamente, se detalla que la asistencia del ministro de Justicia a las actividades en mención permitirá "fortalecer la presencia del Estado peruano en espacios internacionales en materia de derechos humanos", dado que se abordarán temas sobre esa situación, "la cooperación técnica y el diálogo constructivo entre el Perú y los órganos de las Naciones Unidas".

¿Cuáles serán los gastos del viaje de Santiváñez?

Señalan que los gastos que se realicen serán cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo rendir cuenta en un plazo no mayor de 15 días, a partir del viaje de Santiváñez, de acuerdo con el siguiente detalle: "Pasajes aéreos: $3,981.54 y viáticos por 5 días: $2,700.00".

Finalmente, resaltan que durante el viaje fuera del territorio nacional del ministro, su cartera será cubierta por César Vásquez, actual titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez

Como se recuerda, en junio del 2025, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso 18 meses de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, por presuntamente haber incurrido de tráfico de influencias.

La decisión del PJ se dio en el marco del caso de abuso de autoridad por los audios con el capitán PNP, Junior Izquierdo 'Culebra'. De acuerdo con la acusación, Santiváñez habría solicitado al menos 20 mil dólares a uno de sus patrocinados para interceder a favor de clientes ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia.

