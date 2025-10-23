Premier Ernesto Álvarez descartó que continúe reapertura del penal 'El Frontón': "Es demasiado caro"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, descartó la reapertura y construcción de el penal 'El Frontón', proyecto que ha sido desestimado por el gobierno de José Jerí por los altos costos que supone.

Descarta reapertura de 'El Frontón'

En medio de la lucha contra el crimen organizado, el premier Ernesto Álvarez indicó cuáles son las medidas que están implementado para hacerle frente al poder de las organizaciones criminales.

En ese sentido, Álvarez fue consultado si continuaría con algunas medidas por el gobierno anterior de la expresidenta Dina Boluarte y ministros que impulsaron medidas controvertidas y sin respaldo técnico, ni aprobación nacional.

En ese sentido, Álvarez indicó que el proyecto de la reapertura del penal 'El Frontón' en la isla ubicada en el distrito de La Punta, Callao. El titular del PCM fue claro con su respuesta.

"Es demasiado caro y con ese dinero se pueden hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno, por ejemplo, el de Ica, que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo", afirmó para Canal N.

Por ello, el gobierno de José Jerí ha descartado la realización de este proyecto por la gran inversión que supone mayores pérdidas que beneficio en términos de seguridad nacional y control penitenciario.

Esta medida habría sido tomada con respaldo técnico. Anteriormente, la vocera del Colegio de Arquitectos, Elizabeth Añaños, señaló para Exitosa que el costo de mantenimiento anual sería superior al de su construcción, alertando que el mantenimiento anual superaría a los S/ 500 millones de su construcción. La propuesta tampoco fue respaldada por exmilitares en retiro y el exjefe del Inpe, Javier Llaque Moya.

A pesar de las críticas constructivas ante el proyecto, la exjefa de Estado Boluarte y uno de sus ministros más allegados, Juan José Santiváñez, ofrecían un discurso a favor de su construcción justiciándolo como una obra destrabada por su gobierno. "Nosotros no nos detenemos frente a ello", indicó Boluarte a pesar de falta de evaluación.

Megapenal de Ica continúa paralizado

El premier observó al megapenal de Ica como una posible opción de proyecto impulsado tras declarar que con el dinero que se habría presupuestado para 'El Frontón' serviría para la construcción de dos penales.

Mas el penal de Ica, que se encuentra paralizado desde el 2020, funcionaría como una opción más viable para hacer efectivo el espacio y concretar su uso como establecimiento penitenciario.

En ese sentido, el premier Ernesto Álvarez descartó el apoyo del gobierno de José Jerí a la reapertura del controvertido penal 'El Frontón', que pasará como un proyecto descartado por su falta de eficiencia propuesto por el gobierno de Dina Boluarte.