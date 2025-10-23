Canciller Hugo de Zela garantiza elecciones: Más de 4 mil mesas de sufragio para peruanos en el exterior

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su presentación como canciller de la República en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el edificio Torre Tagle, Hugo de Zela dio un anuncio para los peruanos en el exterior. En las próximas elecciones generales, se instalarán más de 4 mil mesas de sufragio para los votantes connacionales.

Comicios están garantizados

Durante su discurso de presentación, de Zela Martínez habló sobre los próximos comicios que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril del 2026. Como parte de las funciones de su cartera, precisó la cantidad de mesas de votación que se abrirán fuera del país para todos los peruanos que viven fuera de nuestras fronteras.

"La próxima celebración de elecciones generales, transparentes y limpias, será un objetivo central de nuestra gestión. Tendremos a nuestro cargo la facilitación de la presencia de observadores internacionales y la instalación de más de 4 mil mesas para que voten en el exterior, más de 1.2 millones de connacionales", sostuvo de Zela.

Otros tema que tocó el canciller del gobierno de José Jerí, es el de la delincuencia, al cual se le ha puesto especial énfasis, con el anuncio del estado de emergencia. En ese sentido, desde su ministerio tomará contacto con países de la región para afianzar alianzas y combatir las mafias internacionales instaladas en el Perú.

"La cancillería redoblará esfuerzos para afianzar alianzas en la región para actuar conjuntamente contra la delincuencia organizada transnacional, articulando acciones, en particular con los países vecinos, fomentando una mayor cooperación policial en materia de control fronterizo y lucha contra el crimen transnacional", manifestó.

Elmer Schialer presente en la ceremonia

Tras dejar el cargo por la renuncia del gabinete de Eduardo Arana, Elmer Schialer ex, canciller, fue designado como asesor principal en esta cartera. Tras la presentación de de Zela, subió al estrado y dio algunas precisiones de lo que dejó su gestión y lo que ofrecerá la actual.

"Durante mi gestión planteé que nuestra visión de política exterior estuviera asignada por lo que denominé neutralidad activa. Una estrategia orientada a construir puentes, a superar diferencia y encontrar, más bien, puntos de interés común con el resto de los actores internacionales, sin caer en los extremos y polarización", indicó Schialer.

