José Jerí debe demostrar liderazgo y evitar hacer un show, sugiere Francisco Diez Canseco

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el líder y precandidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, indicó que el presidente José Jerí debe demostrar que sus estrategias, como la requisa a los penales, no sean solo "un show".

Tajante opinión sobre José Jerí

El líder del partido político Perú Acción refirió que en este contexto actual de crisis de inseguridad ciudadana, es necesario que exista "un liderazgo fuerte" que no ha existido con la expresidenta Dina Boluarte.

"Precariamente podría existir con un gobierno como el de Jerí para que todas estas cosas se implementen, se pongan en marcha y no se detengan esa es la figura, ¿puede hacer esto el Gobierno de Jerí? hay varias cosas que ya no las puede hacer", puntualizó.

En consiguiente, indicó que lo que sí podría llevar a cabo el actual jefe de Estado es "intervenir las escuelas policiales hacer un intento de sanear de corruptos a la Policía" tal y como lo manifestó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. "Yo dudo mucho que tenga el éxito aunque ojalá por el bien de país esto pueda caminar", precisó el precandidato presidencial Francisco Diez Canseco.

Respecto a las acciones que está liderando Jerí Oré contra la criminalidad, Diez Canseco fue tajante: "Lo veo difícil, pero espero que así sea por el bien del Perú. Espero que Jerí cumpla con esto, que no sean solo show pasearse la cárcel y cosas por el estilo ".

Dura crítica al INPE

De otro lado, el político critticó duramente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calificándolo como "un antro terrible de corrupción".

"Se sabe que los 68 penales levantan todos los meses levantan una bolsa cada uno de 50 mil soles que va para arriba es la coima brava de tres a cuatro millones al mes según información que hemos podido detectar en nuestro equipo de plan de Gobierno", enfatizó.

Bajo esa premisa, subrayó que por dicha razón es que "jamás han podido poner las cosas en orden porque todo eso está corrompido". "Esto es un tema de persona. Hay que sanear estas instituciones del Estado de corruptos", manifestó Diez Canseco.

En síntesis, el líder y precandidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, indicó que el presidente José Jerí debe demostrar que sus estrategias, como la requisa a los penales, no sean solo "un show". De igual manera, emitió una dura crítica contra el INPE calificándolo como "un antro terrible de corrupción".