Tragedia en Arequipa: Chofer murió en incendio tras choque entre camiones en la Panamericana Sur

En Arequipa, el choque vehicular entre un camión cisterna de combustible y un camión de carga pesada dejó como saldo una persona fallecida. Según reportes preliminares, el hecho ocasionó una explosión e incendio, en donde la víctima terminó calcinada.

1 fallecido confirmado

En el kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur a la altura del sector de la caleta de Chala en Camaná, un choque entre un camión de combustible y uno de carga pesada durante la tarde noche del jueves 23 de octubre.

Producto del choque entre vehículos, un incendio se abrió paso, lo que habría cobrado la vida de uno de los chóferes. Hasta el momento, no se descarta una segunda víctima mortal.

Producto del fuerte impacto y la presencia de combustible se propició el origen de las llamas. Ante esto, los vehículos quedaron completamente calcinados.

Según información policial, el cuerpo de uno de los conductores fue hallado en su asiento donde quedó atrapado entre la estructura retorcida y calcinada. Hasta el momento, la identificación de esta persona se encuentra en corroboración.

Los efectivos de la comisaría de Chala se apersonaron ante el desastre para controlar el incendio que impactó a la provincia camaneja. Una gran humareda negra e intensa permaneció durante horas hasta poder ser controlado gracias a intervención de camiones cisterna.

El incendio de considerable magnitud también fue reportado por Osinergmin. La entidad indicó que, a través de su plan de fiscalización, personal se acercó a la zona para supervisar la operación de seguridad y contingencia.

El tránsito vehicular en la zona quedó restringido hasta que se puedan retirar los restos de ambos vehículos de carga pesada.