Universitario derrota 1 a 0 a Sporting Cristal y queda a un paso del tricampeonato

Universitario de Deportes venció por 1-0 a Sporting Cristal en un partido intenso disputado en el Estadio Nacional de Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El autor del único tanto fue Álex Valera, quien volvió a demostrar su capacidad goleadora en los momentos decisivos.

El tanto llegó a los 53 minutos, tras una precisa asistencia de Jairo Vélez. Valera se anticipó a dos defensores rimenses y, con un potente zurdazo, venció al portero Enríquez para decretar el 1-0 final. Con este gol, el delantero crema se consolidó como una de las figuras del campeonato.

El partido fue parejo en los primeros minutos, con oportunidades para ambos equipos. Cristal intentó tomar la iniciativa con remates de Távara y Yotún, mientras que la 'U' apostó por la solidez defensiva y los contragolpes rápidos. Sin embargo, la figura del arquero Sebastián Britos resultó determinante con varias intervenciones clave.

Britos y la defensa crema sostienen el resultado

Tras el gol, Sporting Cristal se lanzó con todo en busca del empate. Los dirigidos por Enderson Moreira generaron ocasiones claras, especialmente con un remate de Yotún desde media cancha que obligó a una espectacular atajada de Britos.

El portero uruguayo se convirtió en el gran responsable del triunfo crema, salvando su arco en momentos críticos. La defensa, liderada por Riveros y Di Benedetto, también mostró firmeza ante los ataques celestes, despejando centros y anticipando las jugadas de peligro.

El entrenador Fabián Bustos realizó varios cambios para reforzar el mediocampo y mantener el control del partido. Ingresaron jugadores como Carabalí, Flores y Reyna, quienes aportaron velocidad y frescura en los últimos minutos. A pesar de las llegadas finales de Cristal, la 'U' supo resistir hasta el pitazo final.

miren hasta el perrito celebró el gol de Alex Valera 😭💛😭💛 pic.twitter.com/CJjqwOZHpy — emilio (@Uncafecommie) October 24, 2025

La 'U' roza el tricampeonato

Con esta victoria, Universitario sumó 36 puntos y se mantiene como líder absoluto del Torneo Clausura, con una ventaja considerable sobre sus perseguidores. Por su parte, Cristal quedó relegado a la cuarta posición con 22 unidades, complicando sus opciones al título.

La escuadra merengue tiene todo listo para buscar el tricampeonato este domingo ante ADT en Tarma. Si logra una nueva victoria, asegurará el Clausura y su segundo tricampeonato en la historia del club, consolidando una etapa dorada bajo la dirección de Bustos.

El triunfo en el Nacional reafirma el buen momento de un equipo que combina experiencia, orden táctico y efectividad ofensiva. Universitario depende de sí mismo para volver a levantar un título más y continuar marcando historia en el fútbol peruano.