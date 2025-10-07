RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Atención

AENZA inicia acciones legales contra José Graña Miró Quesada y exdirectivos

AENZA, ex Graña y Montero, inició acciones legales contra José Graña Miró Quesada y otros exdirectivos vinculados a casos de corrupción, vinculados al Club de la Construcción y Lava Jato.

Aenza toma acciones legales
Aenza toma acciones legales (Composición Exitosa)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El directorio de AENZA, ex Graña y Montero, ha iniciado acciones legales contra José Graña Miró Quesada y otros exdirectivos por su participación en casos de corrupción vinculado al conocido 'Club de la Construcción' y a 'Lava Jato'. 

Comunicado de la empresa

A través de un comunicado, la empresa indicó que las medidas incluyen, además de José Graña, a Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflicker, los actos ilícitos imputados habrían sido cometidos durante su gestión. 

Habrían realizado acciones calculadas que se ejecutaron al margen de sus órganos de gobierno y contrariando los valores establecidos por la organización. 

Según la empresa, las acciones de los exdirectivos generaron un impacto económico y reputacional severo en AENZA, incluyendo la anulación de contratos, la disminución de su plantilla laboral por miles de puestos y un impacto directo en más de 7 mil familias que dependen de la compañía. 

Como parte de las sanciones que sufrieron por estas malas prácticas, AENZA ha afrontado la obligación de pagar una reparación civil y se le aplicó un periodo de inhabilitación que le impedía contratar con el Estado. 

Martín Vizcarra: Corte Suprema evalúa hoy si extiende investigación al expresidente por caso Richard Swing
Lee también

Martín Vizcarra: Corte Suprema evalúa hoy si extiende investigación al expresidente por caso Richard Swing

"Hoy, AENZA es una empresa transformada, con nuevos accionistas, nuevo directorio, management renovado y un compromiso inquebrantable con la integridad y transparencia", dice el texto. 

AENZA renovada

La compañía informó que, desde 2021, ni los directivos involucrados ni ningún miembro de la familia fundadora mantiene relación con la administración ni con los actuales accionistas. Ello, pues la estructura societaria de la firma ha cambiado, pasando a manos principalmente de accionistas institucionales. 

"El 43,8% del capital social está controlado por los cuatro fondos de pensiones peruanos (AFP), mientras que el fondo internacional IG4 Capital posee el 27,8%" 

Walter Ayala sobre pensión vitalicia de Pedro Castillo: "Está procesado pero no tiene ninguna sentencia"
Lee también

Walter Ayala sobre pensión vitalicia de Pedro Castillo: "Está procesado pero no tiene ninguna sentencia"

AENZA continúa operando en el país, actualmente, es postulante a una adenda de 10 años en su operación de la Línea 1 del Metro de Lima S. A. En el comunicado, aseguran que operan bajo un modelo de gestión renovado y un nuevo directorio, con mecanismos de integridad reforzados. 

Entre los cambios realizados, figura la norma internacional ISO 37001 en su sistema de gestión antisoborno figura entre las herramientas implementadas para evitar la repetición de escenarios similares. El conjunto de procesos, controles y auditorías es la garantía de que el negocio se rige por los más altos estándares de integridad. 

Es en medio de este comunicado que la empresa ha anunciado que tomará acciones legales contra exdirectivos que están vinculados en casos de corrupción. 

JNJ rechaza inicio de procedimiento disciplinario a Juan Fernández Jerí tras denuncia de Rafael Vela
Lee también

JNJ rechaza inicio de procedimiento disciplinario a Juan Fernández Jerí tras denuncia de Rafael Vela

Temas relacionados AENZA El Club de la Construcción Graña y Montero Lava Jato

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA