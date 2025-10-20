Mininter lanza el Plan Celador con 6,500 policías para reforzar la seguridad en Lima y Callao

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) pondrá en marcha el Plan Celador, una estrategia de seguridad que permitirá movilizar a más de 6,500 policías en Lima y Callao mediante la compra de francos y vacaciones, con el objetivo de reforzar el patrullaje preventivo en zonas y rutas de alto riesgo.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, durante su presentación ante las comisiones de Defensa Nacional y de Transportes del Congreso de la República, donde reafirmó el compromiso del Gobierno de recuperar el control de las calles y enfrentar de forma frontal el crimen organizado.

"Sentimos dolor por nuestros policías. Estoy con ellos y lo estaré mientras me corresponda dirigir el sector, dando lo mejor por su bienestar y por el país", expresó Tiburcio, al destacar que su gestión trabaja por restablecer las condiciones adecuadas para que la Policía Nacional cumpla eficazmente su misión.

El ministro Tiburcio informó que el eje de prevención refuerza la presencia de la @PoliciaPeru en ejes viales y terminales. En ese sentido, anunció que el Plan Celador pondrá en las calles a 6500 policías en Lima y Callao, priorizando rutas de mayor riesgo e incidencia delictiva. pic.twitter.com/cHakbKQPxq — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 20, 2025

Durante la sesión, el titular del Interior sustentó el Proyecto de Ley n.º 12723, que propone medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el transporte público, dos delitos que han incrementado la inseguridad en diversas regiones del país.

El ministro adelantó que los resultados del Plan Celador se verán en los próximos días, resaltando que la inteligencia policial estuvo abandonada por años por la falta de recursos.

"Estamos gestionando los presupuestos necesarios para recuperar la capacidad operativa del Estado", aseguró.

Asimismo, Tiburcio informó que el Mininter impulsa un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la acción inmediata, el control territorial y la protección de la vida, que incluye el uso de tecnología como el botón de pánico digital y la reserva de identidad para víctimas de extorsión.

"El principio de autoridad se impone con respeto a la ley. La seguridad no se decreta, se construye con resultados. Y este ministerio va a entregarlos", enfatizó el ministro.

Durante su exposición en el Congreso, Tiburcio también anunció la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas, cuya adquisición había sido postergada durante nueve años.

"Hace 20 años que no se compran estos vehículos. He dispuesto que la compra se ejecute de inmediato", precisó.

La sesión donde se presentó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, fue presidida por la congresista Karol Paredes, titular de la Comisión de Transportes, y contó con la participación de los legisladores Fernando Rospigliosi y Juan Carlos Mori, así como de los ministros Walter Martínez Laura (Justicia y Derechos Humanos) y Aldo Prieto Barrera (Transportes y Comunicaciones).