Ministro del Interior confirma ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó este jueves 27 de agosto, la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao para seguir haciéndole frente a la inseguridad ciudadana, a través del trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Dicho anuncio lo dijo a la prensa esta tarde tras la sesión del Consejo de Ministros que encabezó la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, donde también se confirmó que el texto que aglomera el pedido de facultades legislativas ha quedado listo para ser enviado al Congreso de la República.

Primer estado de emergencia en Lima y Callao del gobierno de Keiko Fujimori será por dos meses

Como se recuerda, la actual declaratoria de estado de emergencia contra la criminalidad y otras situacions de violencia fue promulgado por el expresidente José María Balcázar el pasado 25 de junio, por un plazo de 60 días, el cual culmina este viernes 28 de agosto.

Tal como lo aseguró en todo momento durante su última campaña presidencial, Keiko Fujimori Higuchi anunció que en su administración recuperará el orden en las calle. En ese sentido, el titular del Interior se encargó de confirmar la extensión de dicha medida por dos meses.

"Es una nueva zona declarada en estado de emergencia, Lima y Callao, para que nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúen realizando los trabajos que vienen realizando todos los días. De acá mismo nos vamos a atender algunos y los resultados que están viendo ustedes, por eso se ha declarado el estado de emergencia, 60 días", indicó.

🔴🔵🚨 #AHORA | El ministro del Interior, César Astudillo, manifestó que se declarará un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao y que será por 60 días. Sobre la interpelación que se promueve en la Cámara de Diputados, señaló que está en su derecho constitucional y permitirá... pic.twitter.com/KakCxAHkd7 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 27, 2026

Es importante señalar que, durante la solicitud de facultades legislativas que serán presentadas en las próximas horas al Parlamento, Astudillo precisó que, sobre lo que es su sector, se focalizó la participación de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la PNP, en los penales y las fronteras del país.

¿Qué contempla el estado de emergencia?

Según los dispositivos anteriormente promulgados, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante su duración, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se seguirían solicitándose permiso ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentaría al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la medida de excepción.