Control del territorio y cárceles en el Perú: exministro de Bukele plantea claves para combatir la inseguridad

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Rogelio Díaz, exministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, planteó que el Perú debe recuperar el control del territorio y de los establecimientos penitenciarios como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad.

Cuestiona pedido de facultades

Rogelio Díaz manifestó que el verdadero enfoque para enfrentar la delincuencia está en la estrategia implementada y sostuvo que el gobierno de Fujimori no debería esperar la autorización del Parlamento para ejecutar el plan.

"Esto no es un problema de legislación, la que tienen da para combatir la criminalidad, es un problema de estrategia. No sé porqué el gobierno está esperando que el Congreso le de facultades, si perfectamente pudo haber comenzado con otras acciones de inmediato, para evitar que ustedes tuviesen 150 homicidios como lo están planteando", afirmó

Este jueves 28 de agosto se hará entrega de las facultades legislativas

Dominio territorial y carcelario

El exfuncionario salvadoreño señaló dos pasos elementales para comenzar combate contra el crimen, los cuales serían establecer el control en las calles y las cárceles de forma simultánea.

"Si tú tienes muy buenas estrategias en el territorio, porque hay que disputarles el control del territorio, eso signfica extorsión y eso da ingresos. (...) Aquí el problema real es de estrategia. El primer paso es el control del territorio, pero, paralelamente el paso 2 también debe ser el control de las cárceles", sostuvo.

Control desde los penales

En ese sentido, se refirió a lo expresado por el ministro Rafael Belaúnde, quien consideró que su planteamiento podría verse debilitado ante los intentos de personas externas por ingresar objetos a los penales.

"Escuché al ministro de Defensa, Belaúnde, señalar que no pueden tomar el control de las cárceles, pero que establecerán un perímetro en los exteriores y medidas de control para impedir el ingreso de objetos a los penales. Sin embargo, la clave no es que no entre nada, sino que no salga nada. El crimen organizado va a buscar la manera de filtrarte todo", indicó.

Control penitenciario en El Salvador

En diálogo con Exitosa, Rogelio Díaz, exministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, sostuvo que recuperar el control de las calles y los penales debe ser una prioridad para enfrentar la criminalidad en el Perú.