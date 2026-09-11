Keiko Fujimori recuerda el pedido que le hizo su padre para asumir una candidatura presidencial: "Él estaría muy orgulloso"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Keiko Fujimori recordó a su padre, Alberto Fujimori, y el consejo que considera más importante de su legado familiar. La mandataria habló en una entrevista exclusiva con Exitosa sobre la relación que mantuvo con el expresidente, sus últimos pedidos antes de fallecer y la forma en que sus enseñanzas siguen presentes en su vida personal y política.

El pedido de Alberto Fujimori

La presidenta Keiko Fujimori recordó a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, durante una entrevista en la que fue consultada sobre qué le diría si estuviera vivo. La mandataria sostuvo que él se sentiría orgulloso de verla asumir responsabilidades políticas, aunque también le pediría no descuidar a sus hijas.

"Yo creo que primero él estaría muy orgulloso , porque él en sus últimas semanas me había pedido que yo sea la candidata, si es que él no podía ser, porque la habíamos lanzado a él. Y yo no tenía la decisión tomada, y yo no le pude decir que sí, porque además yo siempre era muy directa con mi padre", declaró.

La presidenta también recordó que su padre mantuvo su rol familiar durante los años que estuvo en prisión. Según relató, cuando ella se convirtió en mamá y alguna de sus hijas se enfermaba, él la llamaba desde un teléfono público.

"Lo segundo que me diría es 'siempre acuérdate de tus hijas', porque él cuando estaba en prisión y yo me convertí en mamá, y a veces alguna de mis hijas se enfermaba, él me llamaba desde su teléfono público. Entonces su rol como presidente nunca impidió que él viviera plenamente su paternidad, y hacía tareas con nosotros", señaló.

El legado de cumplir la palabra

Keiko Fujimori explicó que intenta mantener presente ese consejo mientras desempeña sus funciones. "Entonces yo sé que a veces con Kao (Kaori) no puedo estar tanto tiempo como ella quisiera, Kiara ya está fuera, pero trato de llegar, trato de llegar en la nochecita, conversar, y por supuesto el cumplir con la palabra", afirmó.

La mandataria también contó que comparte con su padre una costumbre de anotar los pendientes y revisar que cada compromiso se cumpla.

"Mi padre anotaba todo en una libretita, y yo también estoy haciendo eso. Lo anoto en la libreta, lo anoto en mi mente, pero sobre todo en mi corazón. Y todas las mañanas, desde las cinco y media de la mañana que me levanto, les escribo a los ministros cómo va tal proyecto, tal cosa, hacía así a mi padre", relató.

Como ejemplo, mencionó a vecinos de Ñaña que le llevaron orquídeas tras la disposición de maquinaria para trabajos de descolmatación y construcción de un dique. Las declaraciones de la presidenta mostraron el vínculo entre Keiko Fujimori y su padre, marcado por la memoria familiar y el compromiso con las responsabilidades públicas.

