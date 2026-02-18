Congresista Wilson Quispe protagoniza tenso momento al mostrar su voto viciado: "Nueva constitución"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La sesión extraordinaria donde el Congreso eligirá al nuevo Presidente de la República no estuvo exenta de altercados. En plena votación, el congresista Wilson Quispe protagonizó un tenso momento antes de colocar su voto en el ánfora.

Wilson Quispe muestra su voto viciado en plena votación

A 6 de la tarde del miércoles, la Mesa Directiva dio inicio a la sesión en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Luego de la toma de asistencia, se procedió con la votación. Todo procedía con normalidad, hasta que llegó el turno de Quispe Mamani.

Tras ser llamado, el parlamentario de Juntos Por El Perú se tomó su tiempo al emitir su voto. Luego, se ubicó en el centro del estrado, permaneció de pie y enseñó su voto al resto de legisladores dando una vuelta completa.

Enseguida, se puso observar que el legislador había viciado su voto y escrito, en el anverso de su papel, la frase "Asamblea constituyente, Puno se respeta".

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un momento de tensión se vivió durante la votación para elegir al nuevo presidente del Congreso. El parlamentario Wilson Quispe de Juntos por el Perú, mostró su voto al resto de legisladores a la par que pidió una nueva constitución. Esto provocó que... pic.twitter.com/YbYMJjCWse — Exitosa Noticias (@exitosape) February 19, 2026

Mientras lo enseñaba, Quispe aprovechó el momento de atención para pedir, entre gritos, una "nueva constitución". Este acto, además de generar demora en el procedimiento, provocó la molestia de los congresistas asistentes, quienes protestaron.

Asimismo, la escena terminó motivando que el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, le llamara la atención y lo exhortara a introducir su voto en el ánfora.

Al terminar el escrutinio, la Mesa Directiva dio a conocer el siguiente resultado:

Héctor Acuña: 13 votos

Maricarmen Alva: 43 votos

Edgar Reymundo: 7 votos

José María Balcázar: 46 votos

Además, se contabilizó un voto en blanco y siete votos viciados.

Por lo tanto, al no alcanzar la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes, la elección pasó a una segunda vuelta entre las dos listas de mayor votación: Alva y Balcázar.

Fuerza Popular anuncia que votará por Maricarmen Alva

Mediante un comunicado oficial, el partido político liderado por Keiko Fujimori confirmó que el total de sus 20 congresistas votará por la extitular del Parlamento para suceder a José Jerí, por la "tranquilidad de los ciudadanos".

"El país no resiste más improvisaciones ni cálculos políticos. Ya aprendimos. Hoy la prioridad debe ser el futuro y la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello, respaldaremos a María del Carmen Alva", señalan.

Con este voto de confianza, la bancada fujimorista señaló que espera que un eventual gobierno de Alva, de 58 años, "preserve la estabilidad y la seguridad nacional".

El grupo parlamentario reafirmó su posición defender la estabilidad política del país, pues consideran que se necesita orden y no más confrontaciones.