Canciller Carlos Espá responde a críticas de facultades legislativas y confía en que serán otorgadas: "El amor patriótico prevalecerá"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Carlos Espá se refirió sobre el pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo al Congreso las cuales espera que se aprueben. Acerca de las críticas que ha recibido este mecanismo constitucional aseguró que el amor patriótico prevalecerá y que serán otorgadas.

El optimismo del canciller en la aprobación de las facultades legislativas

El último jueves, el titular de la cartera ministerial de Relaciones Exteriores atendió a la prensa y fue consultado por Exitosa sobre qué opinión le merece acerca de los cuestionamientos que han surgido a raíz de las declaraciones del premier Luis Galarreta quien sostuvo que mientras se demore el Parlamento en otorgar las facultades legislativas la criminalidad se incrementaría.

Al respecto, sostuvo que desde el primer día del inicio de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori "ha trabajado y sigue trabajando arduamente" frente a la criminalidad. Además señaló que dicha solicitud de delegación de facultades legislativas también la han realizado anteriores mandatos y han sido otorgadas por lo que mostró confianza de que ocurra lo mismo.

"Estoy seguro que el espíritu patriótico, el amor por el Perú va a prevalecer en el Congreso y que esas facultades legislativas, escuchando la voz de la mayoría de peruanos que reclaman seguridad, una lucha frontal frontal contra las organizaciones criminales transnacionales. Estoy seguro que el espíritu patriótico, el amor por el Perú va a prevalecer", expresó.

La postura del funcionario se da en un contexto en el que el pedido afronta resistencia en el Parlamento, donde seis comisiones de la Cámara de Diputados han tenido opiniones desfavorables o rechazado propuestas a favor, sobre esto último Espá y Garcés-Alvear afirmó que asume el escenario con "optimismo y realismo".

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | El canciller Carlos Espá se refirió al pedido de delegación de facultades legislativas que espera sea aprobado por el Congreso. Sobre las críticas, aseguró que el espíritu patriótico y escuchando el clamor ciudadano prevalecerá y serán otorgadas.



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La necesidad de que la delegación de facultades legislativas se aprueben

La solicitud busca que el Gobierno impulse cambios legislativos en diversas materias que requieren ser atendidas con celeridad entre ellas resaltan dos: la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. En ese contexto, el ministro sostuvo que una de las principales preocupaciones de la población está relacionada con el sicariato, las extorsiones y los secuestros.

"Para la inmensa mayoría de los peruanos la inseguridad ciudadana es el primer problema. El tema del sicariato, las extorsiones, de los secuestros es el principal problema para la mayoría de los peruanos. Los extorsionadores atacan a los más humildes, a los emprendedores. Por qué el Congreso de la República se negaría a darle las armas legislativas necesarias al Gobierno cuando han sido entregadas a los anteriores", señaló.

Mostrando una actitud de confianza, el canciller Carlos Espá aseguró, en declaraciones a la prensa, que la delegación de facultades legislativas "serán otorgadas" por el Congreso de la República porque "el amor patriótico prevalecerá".