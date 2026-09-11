Keiko Fujimori participa en ceremonia por el aniversario de la Defensoría del Pueblo

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de sus labores diarias, la presidenta de la República, Keiko Fujimori participó este viernes 11 de septiembre en la ceremonia solemne que conmemora el aniversario 30. ° de la Defensoría del Pueblo en el distrito de Cercado de Lima.

Keiko Fujimori participa en el aniversario de la Defensoría del Pueblo

En una actividad pública, la mandataria de Estado participó en la ceremonia con el defensor del Pueblo, Josué Gutierrez que, encabezó el aniversario que conmemora los 30 años de servicio ininterrumpido en defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad, así como en la supervisión de los deberes de la administración estatal.

La institución fue creada el 11 de septiembre de 1996 como un órgano constitucional encargado de brindar atención y protección, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

En desarrollo...