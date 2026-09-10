Juntos por el Perú apoyaría el pedido de facultades legislativas en materia de MYPES, señala diputado

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate legislativo sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo, el bloque de oposición de Juntos por el Perú fijó su postura frente a las iniciativas propuestas.

En diálogo con Exitosa, el diputado Marino Lavado adelantó que su bancada se muestra dispuesta a viabilizar y facilitar aquellas medidas orientadas estrictamente al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPES), bajo la premisa de que resulta indispensable brindarles herramientas reales para su crecimiento e inserción en la cadena productiva nacional.

No obstante, este respaldo condicionado no se extiende a la totalidad del paquete normativo planteado por el gobierno de Keiko Fujimori. El parlamentario advirtió que la propuesta gubernamental encubre diversos puntos de riesgo, por lo que su bancada mantendrá una postura fiscalizadora y restrictiva frente a materias que consideren lesivas para los intereses ciudadanos.

La condición para el apoyo a las MYPES

Si bien Juntos por el Perú reconoce la urgencia de dinamizar el sector de menor escala, Lavado subrayó que cualquier medida legislativa en este ámbito no puede ser redactada "a espaldas" de los propios actores económicos. Según explicó, los empresarios le han manifestado su disposición a recibir mejoras normativas, pero exigen que estas sean construidas de manera conjunta y participativa.

El legislador cuestionó la viabilidad de imponer un marco regulatorio apresurado durante el periodo de facultades de 120 días sin consultar previamente a los gremios y sectores donde finalmente recaerá el impacto directo de la norma. Por ello, exigieron que la dación de leyes específicas cuente con la validación de los representantes de las micro y pequeñas empresas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el diputado de Juntos por el Perú, Marino Lavado, sostuvo que, de las propuestas de facultades legislativas, la bancada sí aceptaría el fortalecimiento de las MYPES. Señaló que es necesario que los microempresarios... pic.twitter.com/E7TeuVtVCS — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

Rechazo a flexibilizaciones mineras y tasas de interés

Por otro lado, el diputado descartó de plano que la bancada llegue a dar luz verde a otros componentes clave del pliego del Ejecutivo. Lavado señaló que no existe una razón real de urgencia para abordar temas como el Fenómeno El Niño a través de facultades delegadas, argumentando que el Gobierno cuenta con la potestad de canalizar estas acciones de manera inmediata mediante decretos de urgencia.

Asimismo, calificó como "un peligro" la intención de eliminar los límites a las tasas de interés del sistema financiero, advirtiendo que la escasa diversificación y competencia entre las entidades coexistentes en el país dejaría a los usuarios en una situación de vulnerabilidad.

A esto sumó su rechazo a las propuestas de simplificación de procesos para las empresas mineras, englobando las observaciones del partido para calificar el pedido de facultades del Ejecutivo como un auténtico "caballo de Troya".

Asimismo, Lavado señaló estar consciente de que las modificaciones aprobadas en las comisiones dictaminadoras podrán sufrir nuevos cambios en su paso por el Senado, por lo que mantendrán una línea de facilitación selectiva únicamente para aquellas leyes específicas que beneficien de forma transparente a la ciudadanía y al tejido empresarial popular.