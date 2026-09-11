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Jorge Nieto sobre la lucha contra la criminalidad: "Necesitamos una PNP éticamente saneada e intensamente calificada"

En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto sostuvo que para fortalecer la lucha contra la criminalidad, la Policía necesita ser "éticamente saneada". Además, señaló que la institución "está arrastrada por la corrupción".

Jorge Nieto sobre la Policía y la lucha contra la criminalidad.
Jorge Nieto sobre la Policía y la lucha contra la criminalidad. (Composición Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 11/09/2026

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Jorge Nieto, excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, en diálogo con Exitosa, opinó que como parte de la lucha de la criminalidad se necesita una Policía Nacional del Perú (PNP) "éticamente saneada, tecnológicamente provista e intensamente calificada". 

Nieto sobre la PNP y la lucha contra la criminalidad

En los últimos días, el tema del debate por el pedido de facultades legislativas planteada por el Ejecutivo ha generado gran repercusión en el ámbito político. Para abordar sobre esa materia, el excandidato presidencial Jorge Nieto llegó brindó una entrevista al programa 'Hablemos Claro' y sostuvo que, desde la organización política que preside, se encuentra dispuestos a entregar todas las facultades "urgentes" particularmente las referida a la criminalidad y la amenaza del fenómeno El Niño.

Pero no solo ello, ya que aprovechó en pronunciarse sobre la situación de la seguridad ciudadana y las medidas que, a su consideración deberían implementarse para enfrentar el avance de la criminalidad en el país.

"Tenemos que mirar las cosas como son. En el caso de la criminalidad, necesitamos una Policía éticamente saneada, tecnológicamente provista e intensamente calificada. Tenemos policías muy buenos, nuestra Policía Nacional sabe investigar, pero está arrastrada por la corrupción", precisó.

 

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