Abogada denuncia que Patricia Benavides plagió cerca de 30 páginas de un artículo suyo: "Incluso las conclusiones"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, esta mañana, la abogada penalista Giovanna Vélez Fernández, denunció a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, de haber usado su artículo académico para realizar su tesis de doctorado.

No obstante, acusó a la actual fiscal suprema de reproducir cerca de 30 páginas de su investigación y sin citar la fuente, lo que le ha generado indignación por el visible plagio a manos de la extitular del Ministerio Público.

"Hasta la conclusiones han sido plagiadas"

En diálogo con Nicolás Lúcar, la jurista expresó que se mostró "sorprendida" por lo realizado por Benavides Vargas, puesto que, hasta la semana pasada no había certeza sobre el plagio, figura que fue confirmada en el programa "La Encerrona" al revelar que la exfiscal de la nación utilizó el 86 % de su trabajo para obtener su grado académico de doctorado.

"Revisé el capítulo 5 de la tesis de la fiscal Benavides y ahí advierto que como 30 páginas, o sea, prácticamente el íntegro del artículo que tengo aquí que tiene como 26 páginas, tal cual está copiado", denunció en "Hablemos Claro".

Vélez Fernández cuestionó, además, la falta de capacidad de parafraseo por parte de Benavides Vargas. En esa línea, indicó que hasta las conclusiones de su artículo han sido plagiados.

Iniciará acciones ante el CAL e Indecopi

A manera de proteger su propiedad, el cual creó hace 19 años, la Dra. Giovanna Vélez Fernández anunció que tomó acciones contra Patricia Benavides ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y hará lo propio ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

En ese sentido, indicó que el caso fue presentado ante el Código de Ética del CAL para que investiguen el caso y próximamente formalizará una denuncia ante INDECOPI por casos anteriores y de similar hecho.

"Sí, es un delito efectivamente, al margen de las sanciones administrativas, faltas éticas, sí constituye un delito que está previsto y sancionado en el Código Penal por el cual entiendo que la Fiscalía ya ha iniciado investigaciones de oficio", indicó.

Finalmente, precisó que, Patricia Benavides podría ser inhabilitada por el CAL se comprobarse en su investigaciones internas el plagio que acusa. Desde el INDECOPI señaló que, de tener un resultado favorable, tendrá que determinar el procedimiento tanto para la exfiscal de la nación y la universidad que aprobó su tesis, la cual ya no está operativa por no cumplir las condiciones básicas que exige la SUNEDU.