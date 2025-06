Alejandro Salas: "Fiscales están vulnerando el principio de presunción de inocencia" de Martín Vizcarra

25/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, acusó a fiscales de estar vulnerando el principio de presunción de inocencia del exmandatario peruano con el pedido de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Abogado de Martín Vizcarra sobre audiencia

El letrado, que fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, indicó que el equipo de defensa legal se mantiene sereno debido a que anteriormente ya se ha hecho este tipo de requerimientos y no ha prosperado.

"Existe absoluta tranquilidad porque este pedido de prisión preventiva ya se hizo en el 2021 y fracasó. Hoy se pretende hacer, no sabemos a cuenta de qué", declaró a Canal N.

Salas Zegarra se refirió a los argumentos por los que solicitan prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo, entre los cuales mencionó que pretenden asegurar la presencial del ex jefe de Estado durante todo el proceso penal, lo cual no consideró lógico ya que - según afirma - su defendido no se ha ausentado a ninguna audiencia.

"Los fundamentos y los argumentos por los cuales están tratando de establecer esta prisión preventiva van ligados a asegurar lo que es la presencia del procesado en el procedimiento penal. Martín Vizcarra no ha faltado a ninguna audiencia", expresó.

En #AlFinalDelDía, el abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, señaló que el pedido de prisión preventiva contra su patrocinado por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua vulnera el principio de presunción de inocencia



Mantente informado ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/dwAbl6tp2D — Canal N (@canalN_) June 25, 2025

Alejandro Salas cuestiona a fiscales

El abogado indicó que otro de los fundamentos es "garantizar la investigación de los hechos". Por lo que recordó que, el 5 de diciembre del 2022, la Fiscalía dio por concluida la investigación preparatoria y el 15 de diciembre del mismo año estableció el requerimiento acusatorio.

Finalmente, agregó que una de las consideraciones para pedir la prisión preventiva está ligado a "asegurar la ejecución de la pena". En esa línea, acusó a los fiscales de atentar contra el principio de presunción de inocencia.

"[...] va ligado al hecho de asegurar la ejecución de la pena. O sea, en pleno proceso penal estos fiscales están vulnerando ya el principio de presunción de inocencia de una persona que se está defendiendo en juicio", declaró.

Cabe mencionar que el Poder Judicial (PJ) convocó para este miércoles, 25 de junio, la audiencia de pedido de prisión preventiva por seis meses en contra del expresidente de la República. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atenderá a las 11:30 a.m. el requerimiento del Ministerio Público.

En el marco de este caso, el abogado Alejandro Salas cuestionó a los fiscales. Sin embargo, aseguró que "existe absoluta tranquilidad" porque en 2021 también se hizo este pedido contra Martín Vizcarra, pero señala que ello "fracasó".