Humberto Abanto denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza por abuso de autoridad

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, anunció que este lunes 11 de agosto presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso por abuso de autoridad y prevaricato.

Denuncia constitucional contra Espinoza

En entrevista en Canal N, el abogado penalista acusó a Espinoza de dar inicio a una persecución contra los defensores y el entorno más cercano a Patricia Benavides, motivada "por el resentimiento que tendría hacia ella".

"La señora Espinoza va a tener una denuncia constitucional mía por abuso de autoridad y por prevaricato porque está quebrando la regla", declaró.

Abanto recordó que la fiscal de la Nación admitió una demanda en su contra y Jorge del Castillo, sin que se determinara la existencia de un ilícito penal.

"No hay relato de ningún acto criminal, ha admitido a trámite una diligencia, una denuncia penal. Segundo, lo hace con el único propósito de acosar a la defensa, abuso de poder. Y le voy a poner una denuncia constitucional porque esto es, a su vez, un desvío de poder. Está usando el poder público para perjudicar a las personas que ella desea perjudicar", señaló.

Precisó que la denuncia que planea presentar no tiene relación con el proceso que se inició contra Espinoza por desacato a la Resolución N.°231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la restitución de Patricia Benavides, pues la acusación ya fue formulada ante el Congreso.

"La Junta Nacional de Justicia ha comunicado al Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones. Entonces, lo que tiene que pasar es que vaya a la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia acuerde la denuncia, vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y proceda", explicó.

El abogado Humberto Abanto anunció en #CuentasClaras que el lunes presentará una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por abuso de autoridad y prevaricato. Afirmó que "Espinoza usa el poder público para perjudicar a quien desea"



►... pic.twitter.com/OaeNdcLyg7 — Canal N (@canalN_) August 9, 2025

Fiscalía acusa a Abanto por caso Árbitros de Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, presentó la acusación penal por el caso Árbitros vinculado a Odebrecht contra 29 involucrados, entre ellos el abogado Humberto Abanto, por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la comisión de actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre 2011 y 2015.

La tesis de la Fiscalía sostiene que el consorcio, que integraba la empresa Odebrecht, solicitaba el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato y fueron reconocidos presuntamente de forma fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Esta se habría dado previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Es por este caso que el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, denunciará a Delia Espinoza por abuso de autoridad y prevaricato, al considerar que la acusación se da en represalia por ser cercano a su representada.