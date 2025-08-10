Congreso: Junta de Portavoces aprueba fechas de semana de representación hasta diciembre de 2025

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Junta de Portavoces del Congreso definió los días en que se llevarán a cabo la semana de representación correspondiente a la primera legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026.

En su sesión del jueves 7 de agosto, se dio a conocer las fechas de esta actividad parlamentaria, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso.

¿Cuándo se llevarán a cabo las semanas de representación?

En la reunión realizada en el Sala Grau del Palacio Legislativo, el grupo de trabajo parlamentario acordó que se realicen cinco semanas de representación entre agosto y diciembre de 2025, las cuales quedaron definidas de la siguiente manera:

Agosto: Del lunes 25 al viernes 29 Setiembre: Del lunes 22 al viernes 26 Octubre: Del lunes 27 al viernes 31 Noviembre: Del lunes 10 al viernes 14 Diciembre: Del lunes 1 al viernes 5

Las jornadas tienen como finalidad, que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo. Es importante recordar que, las actividades deberán ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Comisiones ordinarias deben instalarse hasta el 13 de agosto

Tras aprobarse el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias, Comisión Permanente y de la Comisión de Ética del Congreso, el titular de este poder del Estado, José Jerí (Somos Perú), señaló que tienen como fecha máxima hasta este miércoles 13 de agosto para que puedan instalarse y que, a partir del día siguiente, se iniciarán las labores legislativas como tal.

Este procedimiento al interior del Legislativo corresponde al artículo 36 de su reglamento. En esa línea, el acto de elección será convocado y presidido por el integrante de mayor edad. No obstante, en caso de ausencia o impedimento, esta función será asumida por el miembro que le siga en edad, y así sucesivamente con los demás integrantes. Es importante señalar que, cada mesa directiva estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

En tal sentido, este lunes 11 de agosto empezarán a instalarse las comisiones de Economía, Mujer y Familia, Comercio Exterior y Turismo, Presupuesto y Cuenta General de la República, Trabajo y Seguridad Social, Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas; Salud y Población, Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado; Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, y Ciencia, Innovación y Tecnología.

De esta manera, quedaron conformadas las fechas para llevarse a cabo las semanas de representación entre agosto y diciembre de 2025, como parte de sus funciones legislativas.