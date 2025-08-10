Juan Reynoso realiza su primer movimiento en Melgar: Jugador con pocos minutos en Alianza Lima integrará cuadro arequipeño

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El regreso de Juan Reynoso a Arequipa como director técnico de FBC Melgar ya empieza a mover el mercado de fichajes. A pocos días de ser anunciado como el nuevo estratega del equipo rojinegro para afrontar el Torneo Clausura 2025, el 'Ajedrecista' selló su primera incorporación.

¿Quien será el nuevo jugador del cuadro arequipeño?

Jhamir D'Arrigo, extremo procedente de Alianza Lima, quien busca relanzar su carrera tras una temporada con escasa continuidad. El extremo de 25 años regresa a la 'Ciudad Blanca', en búsqueda de mejorar los resultados de la escuadra.

El jugador de 25 años llegó a Alianza Lima con altas expectativas luego de que la directiva íntima comprara su pase por 500.000 dólares. Sin embargo, la llegada de Néstor Gorosito al banquillo blanquiazul redujo considerablemente sus minutos de juego, impidiéndole consolidarse como titular.

Ante esta situación, ambas partes acordaron su salida, lo que abrió la puerta para su retorno a Melgar, club en el que ya tuvo un paso previo y donde espera reencontrar su mejor nivel.

El mensaje de despedida de Alianza Lima

A través de sus redes sociales oficiales, Alianza Lima despidió al futbolista con un mensaje breve pero cordial: "Gracias por tu entrega y profesionalismo. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos".

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒖 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐! 👏🏾



Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, Jhamir. pic.twitter.com/UG9RQ6OUOw — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 9, 2025

La publicación marcó el cierre de una etapa que, aunque no cumplió las expectativas iniciales, deja la puerta abierta para que D'Arrigo brille en un nuevo escenario.

La confirmación de su fichaje por Melgar

La noticia fue confirmada por el 'Dominó'. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Melgar dio la bienvenida al jugador y detalló que este se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos bajo la dirección de Juan Reynoso.

La operación no solo representa el primer movimiento importante del 'Ajedrecista' como DT rojinegro, sino también una apuesta por un futbolista joven con proyección que busca recuperar protagonismo en el campeonato.

Valor de mercado y proyección deportiva

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Jhamir D'Arrigo tiene actualmente un valor de mercado de 500.000 euros. En su momento más alto, en 2024, llegó a estar tasado en 650.000 dólares, lo que refleja que, a pesar de su reciente falta de continuidad, sigue siendo considerado un jugador con potencial en el fútbol peruano.

La llegada de D'Arrigo forma parte de la estrategia de Reynoso para fortalecer el plantel de cara a la segunda mitad del año. Melgar busca recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025 y pelear por un lugar en la fase final, apostando por la velocidad y el desequilibrio del extremo para potenciar su ofensiva.

Con este movimiento, Melgar no solo suma un refuerzo, sino también un jugador motivado por demostrar que aún puede alcanzar su máximo nivel. El desafío está planteado y Juan Reynoso ya dio su primer golpe en el mercado.