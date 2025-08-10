RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por la Copa Panamericana de Voley 2025

¡HOY! Perú vs Venezuela: Mira en VIVO el partido por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La selección peruana de vóley se disputa el quinto puesto contra el equipo de Venezuela. Conoce los detalles y donde mirarlo EN VIVO.

Perú en el torneo realizado en Colima, México
Perú en el torneo realizado en Colima, México (Fuente: Federación Peruana de Vóley)

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Día decisivo para el equipo peruano de vóley. Hoy se disputan el quinto puesto de la XXII Copa Panamericana de Voleibol Femenil 2025, realizada en Colima, México contra la Federación Venezolana de Vóley. 

¿Cómo llega Perú al partido?

Perú venía invicto en la primera fase de grupos luego de ganar tres partidos consecutivos contra los países de Cuba, México y Costa Rica.  De esta manera, Perú se logró posicionar como un equipo fuerte para ocupar los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, el pasado miércoles 6 de agosto, la selección peruana perdió su primer partido contra la selección de Puerto Rico . Las boricuas lograron cerrar el partido con tres sets a cero, lo que estancó la subida del equipo peruano, en la cuarta fecha del Grupo A.

El pasado viernes 8 de agosto, Perú no pudo vencer al equipo de Colombia. En tres reñidos sets (25-21, 25-20 y 25-20) el equipo colombiano logró sobrepasar a Perú, dejándonos fuera del podio. 

Hoy el equipo peruano dirigido por Antonio Rizola disputará un nuevo partido contra Venezuela en donde tendrá que vencer tres sets para alcanzar el quinto puesto dentro del torneo. 

El equipo venezolano

El equipo venezolano formó parte del Grupo B del torneo donde tuvo diversas derrotas como victorias. En la última ronda de la fase de grupos jugó dos decisivos partidos que lo llevaron a este punto de disputar el quinto puesto. Los dos últimos partidos del equipo 'vinotinto' se jugaron contra Trinidad y Tobago donde logró despuntarse en el partido con 3-0. Sin embargo, el partido contra la selección de México, el equipo local, solo pudo obtener un set ganado, perdiendo 3-1. 

Mira el partido EN VIVO: Horario del partido

Hoy la selección peruana de vóley femenino se disputa un importante partido contra Venezuela para alcanzar el quinto puesto del torneo Panamericano de Vóley 2025, en Colima, México. 

El horario pactado son las 14:30 de la tarde, hora peruana y a las 15:30, hora de Venezuela. 

La trasmisión del partido se puede ver en vivo desde el canal oficial de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) que está transmitiendo todos los partidos del torneo por la XXII Copa Panamericana de Voleibol Femenil 2025. 

Este domingo 10 de agosto a las 14:30 de la tarde, la selección peruana de vóley disputara el quinto lugar dentro de este importante torneo de vóley internacional. 

