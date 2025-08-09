Morgan Quero aseguró que durante la visita de Gustavo Petro a Leticia la gente pidió paz

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis diplomática por la controversia respecto a la soberanía de la isla Santa Rosa, el ministro de Educación Morgan Quero aseguró que durante la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Leticia, la ciudadanía pidió paz e indicaron no querer una guerra.

Morgan Quero asegura que colombianos piden paz

El titular de la cartera de Educación señaló que Petro pasó un mal momento durante su visita a Leticia, a donde fue para la celebrar la conmemoración de la batalla de Bocayá, pues la ciudadanía le hizo saber su desacuerdo ante sus expresiones provocadoras con el Perú.

"Destacar el mal momento que le tocó pasar al señor Gustavo Petro en Leticia. La propia gente de Leticia al retirarse le han estado diciendo que quieren paz, que no quieren guerra. Fuera Petro, decían. Esto contrastaba con la situación en Colombia", señaló Quero.

#AlFinalDelDía

Morgan Quero: "En Leticia, la propia gente le dijo a Gustavo Petro que quiere paz y no guerra. Fue un mal momento para él" pic.twitter.com/KFJxnTSVcO — Canal N (@canalN_) August 9, 2025

Además, calificó como provocación el reciente sobrevuelo de un avión colombiano sobre el territorio peruano, pues según relató el incidente ocurrió mientras acompañaba al primer ministro y otros miembros del gabinete en el lugar de los hechos. Detalló que algunos funcionarios, incluidos él mismo, salieron de la cabina de mando para observar el avión.

"Inmediatamente, le informaron al premier, nos informaron a los ministros que estábamos con él. Estaba también el jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, David Ojeda, que nos señaló la presencia de este avión y realmente nos sorprendió a todos. (...) Sin duda una provocación, en adición a todas las otras que ya hemos tenido de parte del presidente Petro", dijo.

#AlFinalDelDía

Morgan Quero sobre invasión aérea de Colombia a Perú: "Sin duda, una provocación, en adición a todas las otras que ya hemos tenido de parte del presidente Petro" pic.twitter.com/yI3G7qGFSB — Canal N (@canalN_) August 9, 2025

Perú presentó nota de protesta por aeronave

El Consejo de Ministros llevado a cabo este viernes 8 de agosto, el gobierno peruano presentó una nota de protesta ante Colombia luego que una aeronave militar de ese país violara el espacio aéreo peruano este último jueves.

De acuerdo al comunicado, esta postura se hace presente por orden expresa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra en Japón siendo parte de una visita diplomática.

"La Cancillería, siguiendo instrucciones de la señora presidenta de la República, presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional", indica parte del pronunciamiento del gobierno peruano.

Es en este contexto que el ministro de Educación Morgan Quero señaló que los ciudadanos de Leticia pidieron paz durante la visita de Petro y calificó de provocadora la incursión de la nave colombiano en la zona aérea del Perú.