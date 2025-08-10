Habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado en la av. 9 de Diciembre por obras del Metro de Lima

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este domingo 10 de agosto, dos carriles exclusivos han sido habilitados para el Corredor Morado en la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón), en el tramo comprendido entre la Plaza Grau y el jirón Washington.

Esta acción forma parte de un plan integral de desvío vehicular implementado debido a las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, ubicadas en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Paseo Colón.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), que estos carriles permitirán mantener la fluidez del servicio del Corredor Morado, uno de los ejes más utilizados por los usuarios del sistema de transporte público de Lima Metropolitana.

📣 #ATENCIÓN | Desde hoy, domingo 10 de agosto, la #ATU habilita dos carriles exclusivos para el corredor Morado entre Plaza Grau y jirón Washington para agilizar tus viajes, como parte del plan de desvío por las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. pic.twitter.com/jm1YfUol1F — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 10, 2025

El objetivo principal de esta medida es garantizar la operatividad del corredor durante el tiempo que duren los trabajos en esta zona céntrica de la ciudad, minimizando así los impactos en los tiempos de viaje y mejorando la experiencia de los pasajeros.

Estación Central: eje clave de la futura integración del transporte

La estación Central de la Línea 2, actualmente en construcción, será un nodo fundamental del sistema de transporte integrado de Lima y Callao. De acuerdo con información de la Agencia Andina, esta estación permitirá a los usuarios conectar directamente desde el distrito de Ate hasta el Callao, enlazando con la Línea 1 del Metro de Lima, que va desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho.

Además, el proyecto contempla una conexión subterránea entre esta nueva estación y la estación Central del Metropolitano, facilitando así los trasbordos entre ambos sistemas a través de un túnel. Esta infraestructura permitirá mejorar significativamente la conectividad en el centro de Lima y reducir la dependencia del transporte vehicular privado.

Según proyecciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta futura red integrada reducirá los tiempos de viaje, incrementará la eficiencia del transporte urbano y descongestionará puntos críticos del tránsito capitalino.

Conductores serán sancionados por invadir carriles exclusivos

La ATU recordó a los conductores particulares que está terminantemente prohibido utilizar los carriles exclusivos destinados al Corredor Morado. El uso indebido de estos espacios será sancionado conforme a las normas de tránsito vigentes.

Además, se exhortó a los ciudadanos a respetar la señalización instalada en la zona y a planificar sus rutas con anticipación, ya que la implementación de esta medida puede generar ajustes temporales en la circulación habitual.

Por otro lado, la entidad reiteró los beneficios de la tarifa integrada, que permite a los usuarios del Corredor Morado realizar transbordos con otros medios de transporte público a un costo reducido, promoviendo el uso del sistema de transporte formal y sostenible.

De esta manera, se conoció que habilitaron n carriles exclusivos para el Corredor Morado en la av. 9 de Diciembre por obras del Metro de Lima, de la Línea 2.