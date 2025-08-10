Viaje oficial: Presidenta Dina Boluarte llegó a Indonesia para continuar con gira por el continente asiático

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte Zegarra llegó Indonesia para cumplir con una serie de reuniones de negocios como parte de su visita oficial al continente asiático, la cual tuvo a Japón como su primer destino.

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la mandataria fue recibida la tarde de este domingo 10 de agosto por el ministro de Comercio, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni.

#VisitaDeEstado🇵🇪🇮🇩 | La presidenta Dina Boluarte Zegarra llegó a Jakarta, donde fue recibida por el ministro de Comercio, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni. La comitiva presidencial se reunirá con distintas autoridades y empresarios de Indonesia, con quienes se... pic.twitter.com/SpQP1g8G5R — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 10, 2025

Agenda presidencial

Según la agenda presidencial, la comitiva presidencial se reunirá con distintas autoridades y empresarios de Indonesia, con el objetivo de reafirmar los vínculos comerciales entre ambas naciones y posicionar al Perú como un "referente de inversión segura" en la región Asia-Pacífico. En esa línea, recordamos el itinerario que sostendrán los representantes del Ejecutivo en el país asiático:

Lunes 11 de agosto

08:00 - 09:00: Foro de negocios Perú-Indonesia , Hotel Raffles, Yakarta.

, Hotel Raffles, Yakarta. 10:00 - 10:30: Recepción con honores militares en el Palacio Presidencial; presentación de delegaciones, firma de libro de visitas y foto oficial .

y . 10:30 - 11:00: Reunión privada entre Dina Boluarte y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto .

entre Dina Boluarte y el presidente de Indonesia, . 11:00 - 11:50: Reunión bilateral ampliada con sus delegaciones.

ampliada con sus delegaciones. 11:50 - 12:00: Ceremonia de firma de acuerdos.

12:15 - 13:30: Banquete oficial en honor de la presidenta, Palacio Presidencial.

en honor de la presidenta, Palacio Presidencial. 14:30 - 15:00: Reuniones con presidentes y altas autoridades de las dos cámaras del Parlamento de Indonesia, sede del Legislativo.

del Parlamento de Indonesia, sede del Legislativo. 15:00 - 16:00: Encuentro con el secretario general de ASEAN , subsecretarios y representantes de los Estados miembros, sede de la Secretaria General.

, subsecretarios y representantes de los Estados miembros, sede de la Secretaria General. 16:30: Declaraciones a la prensa , sede de la Secretaría General de ASEAN.

, sede de la Secretaría General de ASEAN. 19:30: Salida del hotel hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta.

22:40: Arribo a Kuala Lumpur, tránsito internacional.

Martes 12 de agosto

06:25: Llegada a Ámsterdam en conexión aérea.

en conexión aérea. 15:25: Llegada a Lima.

🌏🤝 #VisitaDeEstado🇵🇪🇮🇩 | Conoce la agenda presidencial internacional de la presidenta Dina Boluarte durante la visita de Estado a Indonesia.



¡El Perú se proyecta al mundo con firmeza y visión de futuro! 💪🌐#PonlePunchePerú pic.twitter.com/IsfmqeUTUW — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 10, 2025

¿Cuál es su comitiva?

Quienes también acompañarán a la presidenta en Indonesia son los titulares de Desarrollo Agrario, Comercio Exterior y Turismo y Relaciones Exteriores, según las resoluciones supremas publicadas en el diario El Peruano.

En el caso de Ángel Manero (ministro de Desarrollo Agrario), su agenda incluyó también una visita oficial a Corea del Sur y el presupuesto de su viaje a ambos países asiáticos asciende a 12,489.00 dólares. Asimismo, Desilú León (Mincetur) y Elmer Schialer (Cancillería) también estarán con la jefa de Estado, teniendo cada uno un presunto de viaje de 3 000 dólares.

Del mismo modo, hacen lo propio seis integrantes del Despacho Presidencial: José Antonio Mariano Torrico Obando - Ejecutivo de la Oficina de Protocolo, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez - Secretario General del Despacho Presidencial, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez - Asesora Técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Martha Dayana Meléndez Muñoz - Secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, Cmte. FAP. Paul César La Rosa Rivas - Edecán del Despacho Presidencial y Milagros Kelly Vargas Castro - SOT. (3) PNP. - Personal de Seguridad del Despacho Presidencial.

El costo del viaje de las personas mencionadas asciende a 61,411.36 dólares . Dicho dispositivo fue firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa y publicado en el diario oficial el pasado domingo 3 de agosto.

De esta manera, la presidenta inicia su recorrido por Indonesia, con la finalidad de dinamizar la economía nacional, generar empleo y afianzar la presencia del país en mercados internacionales altamente competitivos.