Milagros Rivas: Congreso debe defender la voluntad de la mayoría que quiere una Asamblea Constituyente

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La legisladora de Perú Libre, Milagros Rivas Chacara, señaló que la "voluntad de la mayoría" de ciudadanos peruanos es que se convoque a una Asamblea Constituyente a fin de que se redacte una nueva Carta Magna, y resaltó que el deber de los miembros del Congreso de la República es defender dicha demanda de la población.

En esa línea, la parlamentaria del partido del lápiz dijo que la 'derecha bruta y achorada' (DBA) no debería tenerle miedo al deseo que tienen los civiles.

"Voluntad de la mayoría de peruanos es una Asamblea Constituyente, nuestro deber es defender la voluntad de nuestros hermanos. La DBA no debería temer está voluntad", expresó la congresista perulibrista en su cuenta oficial de Twitter, quien acompañó su publicación con un gráfico de la encuesta IEP.

Voluntad de la mayoría de Peruanos, es una Asamblea Constituyente. Nuestro deber es defender la voluntad de nuestros hermanos, la DBA no debería temer está voluntad.@congresoperu pic.twitter.com/cFyif6ku0p — Milagros Rivas Ch. (@MilagrosRivasCh) January 17, 2023

IEP sobre protestas: "58% considera que hubo excesos"

Es importante señalar que, en entrevista con Exitosa, la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Patricia Zárate, resaltó que un 58% de los ciudadanos que encuestaron consideró que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden durante las protestas.

"Hay una pregunta sobre las protestas, sobre si consideran que hubo excesos por parte de las Fuerzas del Orden o se actuó apropiadamente [...] y había un 58% que considera que hubo excesos en el caso de las protestas", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', Zárate Ardela afirmó que "es un menor porcentaje" el que percibe que las Fuerzas del Orden actuaron apropiadamente durante las violentas manifestaciones, pero destacó que, aunque la gente no esté de acuerdo con las protestas, "igual consideran que hubo excesos".

"Las Fuerzas del Orden no actúan por sí solas, no son autónomas, no son deliberantes, tiene que haber una cadena de mando y la jefa del Comando Conjunto es la presidenta, es el Ejecutivo quien está detrás del manejo de las protestas", añadió.

Agregado a ello, se refirió a los fallecidos en las movilizaciones y afirmó que hubo muchos jóvenes que murieron "simplemente porque ayudaban a otros".