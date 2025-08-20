Premier señala que se debe sancionar a fiscales y policías que investigaron a Boluarte tras fallo del TC

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una conferencia de prensa brindada este miércoles 20 de agosto, el Premier de la República, Eduardo Arana, sostuvo que los fiscales y policías que investigaron a Dina Boluarte, deben ser sancionados, tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la suspensión de las indagaciones sobre la mandataria.

Arana pide castigo para implicados

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros saludó el fallo del TC que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte. Asimismo, indicó que las autoridades competentes deberían sancionar a los fiscales y policías que "actuaron de manera irregular" en los casos que afrontaba la presidenta de la nación.

"Por cumplimiento de un mandato irregular, (los fiscales) irrumpieron e hicieron durante mucho tiempo acciones "oficiales", ejercieron tareas ilegales. Y aquellos miembros de la Policía que actuaron en contra de la ley. Consideramos que las autoridades deban actuar para sancionar a los fiscales y policías que actuaron de manera irregular", manifestó.

Para el Premier, existió un abuso de autoridad por parte de las instituciones investigadoras contra la presidenta de la República. Además, esto alteró las diligencias propias de la policía y que la Fiscalía intentó controlar, lo que significaba un entorpecimiento de la labor que realiza esta institución.

"Quiero destacar que la sentencia pone de manifiesto que hubo un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación. Y esto se suma a la sentencia que se ha dictado con relación al procedimiento de investigación que la PNP siempre tuvo y que la propia fiscal de la Nación se interpuso", sostuvo.

Fallo del TC a favor de Boluarte

El último martes 19 de agosto, el Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que orden la suspensión de las investigaciones sobre Dina Boluarte. La demanda realizada por el Ejecutivo, fue declarada fundada por el TC, que le otorga inmunidad frente a las pesquisas mientras está en el cargo.

Según los parámetros que definió el tribunal, al mandatario en turno solo se le puede someter a indagaciones por faltar al artículo 117 de la Constitución. Esto no implica que el Ministerio Público deje de investigar a los jefes de Estado, pero sí con las delimitaciones establecidas.

De esta forma, el Premier Eduardo Arana saludó el fallo del Tribunal Constitucional. El titular del Consejo de Ministros espera que con esta resolución, los fiscales y policías que participaron en la investigación sobre Dina Boluarte, sean sancionados por cumplir con un mandato irregular.